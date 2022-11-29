«صندوق الزكاة»: المناسبة تجسد الانتماء والولاء للوطن الغالي

المصدر: دبي - البيان

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احتفل صندوق الزكاة في أبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني الواحد والخمسين.

وشهد الاحتفال كل من الدكتور محمد سليمان البلوشي المكلف بأعمال الأمين العام لصندوق الزكاة بالإنابة، والدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، وموظفي الصندوق.

ورفع صندوق الزكاة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات.

انتماء

وأكّد الدكتور محمد البلوشي، في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال، أن الاحتفال باليوم الوطني 51، يجسد الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي، ولولاة أمره، ويذكرنا بقيمة إنجازات الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد والمؤسس، وإخوانه قادة الاتحاد، من أجل ميلاد اتحادنا، الذي أصبح مثالاً عالمياً يحتذى به. وأضاف: أن احتفال صندوق الزكاة بهذه المناسبة، يأتي انطلاقاً من حرص الصندوق على تعزيز الهوية الوطنية، وقيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والاحتفاء برموزه، وترسيخ معاني التلاحم الوطني.

كما أعرب عن فخر أسرة صندوق الزكاة، بما حققته دولة الإمارات خلال 51 عاماً، من منجزات منذ عهد الاتحاد إلى يومنا هذا، وهو ما يعتبر مثالاً يحتذى في العطاء والتميز والإبداع في مختلف نواحي الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من مناحي التطور والنمو، التي تشهدها مسيرة الاتحاد.

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