وزارة الدولة لشؤون «الوطني» تنظم زيارة لموظفيها إلى متحف دبي للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أقامت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الــــ(51) خلال زيارة نظمتها لموظفيها إلى متحف دبي للمستقبل؛ للتعرف على الابتكارات التي تحاكي التحول التقني الكبير وتبرز استباقية دولة الإمارات في استشراف المستقبل، وذلك بحضور سامي محمد بن عدي - الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، ومديري الإدارات والموظفين.

وبهذه المناسبة، قال سامي بن عدي: «منذ لحظة الإعلان عن قيام دولة الاتحاد؛ وضع الآباء المؤسسون بقيادة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على عاتقهم مسؤولية النهوض بهذا الوطن وتحقيق طموحات أبناء شعبه... وأن تصبح دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم».

تحفة

وأضاف: «إن احتفالنا بعيد الاتحاد الـــ(51) في رحاب هذه التحفة الهندسية والأيقونة المعمارية، يعد خير شاهد على حقيقة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية... والتي ستحققها في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة القائمة على مواصلة العطاء لتحقيق الإنجازات الكبرى في جميع المجالات لتصبح الإمارات في صدارة دول العالم خلال الخمسين عاماً المقبلة».

كما رفع موظفو الوزارة في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات المخلص الوفي.. مجددين العهد على مواصلة العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في الريادة والتميز في جميع المجالات.

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