شرطة دبي تدعو الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن شرطة دبي تعمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها من خلال تكثيف تواجدها الميداني، وذلك لضمان توفير الانسيابية في حركة السير والمرور، ومنع الاختناقات المرورية خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51.

وأوضح اللواء المزروعي أن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مراكز الشرطة انتهت من وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية التي تسهم في انسيابية حركة السير وتمنع حدوث الاختناقات المرورية خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51 والفعاليات المصاحبة لها، وتعمل على تأمين انسيابية حركة السير، وردع المخالفين، والتقليل من فرص وقوع الحوادث المرورية، وتغطية الفعاليات بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها.

ودعا اللواء سيف المزروعي، أفراد الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال باليوم الوطني، والتي تتمثل في عدم استخدام أنواع الرش «إسبريه الحفلات» من قبل السائق أو الراكب أو المشاة، وعدم طمس لوحات الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم كتابة أية عبارات أو وضع ملصقات غير مناسبة على المركبة، وعدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المُقرر، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة، وعدم تغطية زجاجها الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية، وعدم الوقوف أو النزول من المركبة على الطريق العام، وكذلك يمنع منعاً باتاً إقامة المسيرات، وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية والخارجية، وفي حالة مشاهد أي تجاوزات يرجى الإبلاغ على مركز الاتصال 901 أو في خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي.

موارد

وبيّن اللواء المزروعي أن هناك الكثير من الفعاليات والأحداث التي ستقام تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وأن شرطة دبي ستُسخر جميع مواردها من الكادر البشري لإنجاح تلك الفعاليات وظهورها بالشكل المطلوب، وبما يتماشى مع سمعة الإمارة.

وأشار إلى أن شرطة دبي ستقوم بتوزيع الدوريات المرورية ورقباء السير في شوارع الإمارة، وجميع التقاطعات والشوارع الحيوية، وذلك بهدف العمل على انسيابية الحركة المرورية، وتوجيه النصح والإرشاد لمستخدمي الطرق بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المرورية التي وضعت لحماية مستخدمي الطريق، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم، وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة أو المسيئة خلال الاحتفال باليوم الوطني، والاحتفال بهذا اليوم السعيد بطريقة سليمة معبرة عن حب الوطن.

وقال اللواء المزروعي، إن شرطة دبي ستقوم بنشر الدوريات المرورية في مناطق اختصاص بردبي، بحيث تشمل شوارع الثاني من ديسمبر، وشارع جميرا، وشارع الصفوح، ومنطقة الجي بي آر، في حين ستقوم بنشر الدوريات ضمن مناطق اختصاص ديرة، في كل من منطقة المرقبات، والرقة، والممزر، والراشدية، وفي شارع الخليج، وشارع الاتحاد، وشارع عمان والمدينة الجامعية.

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