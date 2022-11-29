فعالية «حمدان التعليمية» تضفي أجواء من السعادة والبهجة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقيم الاحتفال بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار في دبي، وذلك بمشاركة موظفي المؤسسة، وعلى رأسهم الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور خليفة علي السويدي، الأمين العام للمؤسسة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات في أجواء من السعادة والبهجة، يسودها الإحساس بالانتماء لهذه الأرض الطيبة وحب الوطن.

ورفع الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، متمنياً أن يديم الله على قيادة الدولة الرشيدة التوفيق والنجاح، وأن ينعم أبناء دولة الإمارات بالرخاء والاستقرار.

وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة، متمنين لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والمقيمين على أرضها المزيد من النجاح والتوفيق والازدهار، وتخلل الحفل المقطوعات الموسيقية الوطنية والعديد من الأنشطة والفقرات الترفيهية، التي تضمنت ورشة عمل حول روح التعاون وفطور شعبي إلى جانب فقرات من التراث الشعبي الاماراتي في أجواء احتفالية مفعمة بالسعادة.

انتماء

وفي كلمته التي ألقاها في الاحتفال باليوم الوطني، قال الدكتور جمال المهيري: «في هذه المناسبة الوطنية السامية، والتي نعبِّر فيها عن روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد الشعب الإماراتي، والزود عن هذا الوطن، ويأتي احتفال هذا العام باليوم الوطني وبلادنا تشهد المزيد من الإنجازات، وتحقق أعلى مستويات النجاح والتفوق في كل المجالات في ظل قيادتها الرشيدة.

والتي بفضل رؤيتها الثاقبة أصبحت دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في كل المجالات، كما نؤكد أننا في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز سنواصل مسيرتنا وجهودنا بالمزيد من العزم والإصرار في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة المتمثلة في تحقيق التميز بالتعليم، والمساهمة في رفعة الوطن وبناء مستقبل قائم على الموهبة والابتكار، ودعم المتميزين والموهوبين سيراً على نهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز