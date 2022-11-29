«الإمارات للهوايات والمقتنيات» في ندوة الثقافة والعلوم احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 51

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، معرض «الإمارات للهوايات والمقتنيات» في دورته الرابعة، وذلك ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 في ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

حضر الافتتاح بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم والمهندس رشاد بوخش وعلي الشريف ومريم بن ثاني أعضاء مجلس الإدارة والمشاركون في المعرض ونخبة من الهواة والجمهور.

أثنى معالي محمد المر على المعروضات وتنوعها، وفرادة بعضها من عملات نقدية إماراتية، أو طبعات متعددة لرواية واحدة، وهدايا تذكارية وغيرها. وأكد معالي المر أن فكرة الاقتناء تعزز المعرفة وتشكل لدى الشخص أفقاً أوسع وشغفاً دائماً للبحث والتتبع، وهو جزء أصيل لتبلور المعرفة.

تنوع

وأشار بلال البدور إلى أن تنوع المعروضات في هذه الدورة من المعرض يؤكد تمتع المقتنين بمزاج خاص قادر على التقاط النوادر خلال الرحلات والسفرات والتجوال خارج الدولة وداخلها، وأن المشاركة في المعرض تعبير عن الرغبة في اقتسام متعة الاقتناء مع جمهور واسع، وللتعرف أكثر إلى ثقافات الشعوب المختلفة، وهذا ما تعززه مشاركته في هذه الدورة بمجموعة من الهدايا التذكارية التي حصل عليها في الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية على المستوى المحلي والخارجي.

شارك في المعرض الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء بمجموعة فريدة من بروفات العملات الورقية للإمارات، والتي تؤكد شغف المقتنين لجمع الغرائب والفرائد.

وجاءت مشاركة د. سعيد حارب بمجموعة من الأكواب التذكارية لمدن عالمية لتوثق رحلاته وتجواله وتعرف الجمهور على بعض المعالم الشهيرة في عدد من الدول.

كما عرض المهندس رشاد بوخش مجموعة من الزجاجات السياحية التذكارية لبعض المعالم التاريخية للعديد من الدول.

وشارك عبدالله جاسم المطيري خبير المسكوكات بمجموعة متنوعة من الكتب التي صدرت عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأتت مشاركة أحمد سيف الحساوي بهواياته ومقتنياته المتخصصة والمتنوعة بمجموعة من الأوسمة العسكرية الخاصة بوزارة الداخلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز