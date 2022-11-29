«روشستر» تعرّف طلبتها بالموروث الإماراتي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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رئيس الجامعة لـ«البيان»: نعتزم إطلاق 4 مراكز داعمةأكد الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي لـ«البيان»، أن الجامعة بصدد إنشاء 4 مراكز في حرمها بمنطقة السيلكون وهي: مركز الطاقة والاستدامة، والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والمدن الذكية، ومركز دعم أصحاب الهمم.

جاء ذلك على هامش احتفالات الجامعة بعيد الاتحاد الـ51 في حرم الجامعة الذي يضم طلبة ينحدرون من أكثر من 80 جنسية.

وأشار الدكتور العساف إلى أن الاحتفال يأتي من باب رد الجميل لهذه الدولة الغالية وقيادتها الرشيدة الداعمة، كما تهدف الفعالية إلى تعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر هذه القيم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

ورفع الدكتور العساف أسمى آيات التهاني لدولة الإمارات حكومة وشعباً وللمقيمين على أرضها بمناسبة عيدها الواحد والخمسين راجياً المولى عز وجل لها مزيداً من التقدم والازدهار والريادة في كافة المجالات.

علامة فارقة

وأكد أن الاتحاد جعل الإمارات علامة فارقة على الخارطة العالمية بفضل استراتيجيتها وعملها الدؤوب الجاد المبني على خطط ممنهجة مستدامة ومرنة واستباقية في ذات الوقت ضمنت لها مكانة بين مصاف الدولة المتقدمة ومكانة ريادية في مختلف التصنيفات التنافسية العالمية والإقليمية، وذلك بفضل الله ثم سواعد أبنائها وكفاءتها المواطنة وروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى أن قيادتها الحكيمة عملت جاهدة منذ نشأة الدولة على خلق بيئة حاضنة وداعمة لكافة الجنسيات والثقافات والأديان في جو تسوده مفاهيم التسامح والحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع وفئاته.

وأشرف على تنظيم الاحتفال، الطالب الإماراتي سعيد حمدان الشحي، رئيس نادي الطلبة الإماراتيين بالجامعة، والذي أشار إلى أن هدف النادي يتمثل في نشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر وتعميق هذه القيم الأصيلة، والتي تتميز بها دولتنا وشعبنا العريق ونقلها إلى جميع شعوب الأرض من منبر جامعة روشيستر للتكنولوجيا في دبي، ليكون النادي الإماراتي بمثابة منارة لنشر ثقافة دولتنا الحبيبة وعاداتها وتقاليدها وقيمها الأصيلة.

فقرات

وشملت الاحتفالية العديد من الفقرات والموروث الشعبي مثل المعارض التراثية والمسابقات والفقرات الفنية الشعبية بمشاركة أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات، كما تم استعراض الدكاكين الشعبية القديمة وتقديم الأكلات الإماراتية مثل اللقيمات وخبز الرقاق وغيرها، بالإضافة إلى نقوش الحناء التراثية.

وأقيم على هامش الاحتفالية معرض للابتكار وريادة الأعمال لتحفيز وتشجيع الطلبة على إنشاء مشاريعهم الخاصة ليكونوا جزءاً من اقتصاد الدولة وتنمية نهضتها.

استقرار

بدورهم، أكد طلبة التقتهم «البيان» أن احتفالهم بهذه المناسبة الغالية يأتي من شعورهم الحقيقي بأن دولة الإمارات هي موطنهم الثاني الذي يشعرون فيه بالأمن والأمان والاستقرار.

وأوضحت الطالبة حليمة جويد من باكستان شعورها بأنها جزء من ثقافة الدولة، هذه الثقافة التي أسهمت في اندماجها بشكل سريع مع المجتمع، كما أبدت إعجابها بالتعايش والتمازج بين مختلف الجنسيات ليس في الحرم الجامعي فحسب ولكن على مستوى الدولة ككل.

من ناحيته، قال الطالب محمود صيام من مصر، إنه يسعى إلى أن يكون جزءاً من أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات ليرد لها الجميل، أما الالبة إيمانويل جويرني من جزر القمر أكدت أن مشاركتها في الاحتفال بهذه المناسبة جاء من إيمانها بأهمية تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الاستثنائية.

أما الطالب معين أركان سوري الجنسية، فيتمنى أن يعيش في دولة الإمارات وأن يعمل بها لأنها تتمتع بفرص هائلة لاحتضان الطلبة الموهوبين، كما أنها تستوعب كافة الثقافات، فيما قال الطالب معز أحمد من الهند، إنه ولد وتربى على هذه الأرض الطيبة التي وجد في ربوعها كل الأمان والاستقرار.

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