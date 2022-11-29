«طرق دبي» تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال عطلتي «الشهيد» و«الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلتي يوم الشهيد وعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

وتشمل مواعيد العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) مغلقة من 1 ديسمبر 2022 إلى الأحد 4 ديسمبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022. وستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من الخميس 1 ديسمبر 2022 إلى الأحد 4 ديسمبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، فيما ستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

محطات المترو خلال العطلة المذكورة: الخطان الأحمر والأخضر الأربعاء إلى السبت (30 نوفمبر - 3 ديسمبر) من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل الخطان يوم الأحد (4 ديسمبر) من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

وسيعمل ترام دبي الأربعاء إلى السبت (30 نوفمبر - 3 ديسمبر) من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، ويوم الأحد (4 ديسمبر) من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي)، الخميس 1 ديسمبر - الأحد 4 ديسمبر 2022 من 6:00 صباحاً - 1:00 صباح اليوم التالي، وستتزامن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو مع مواعيد عمل ورحلات المترو.

وخطوط الحافلات عبر المدن التي تعمل حالياً هي: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظبي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من ابن بطوطة إلى المصفّح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان، و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

وستكون ساعات تشغيل وسائل النقل البحري: الباص المائي: مرسى دبي (BM1) مارينا مول - مارينا واك 11:00 صباحاً – 11:40 مساءً، مارينا بروميناد - مارينا مول 1:55 ظهراً – 10:40 مساءً، ومارينا تيراس - مارينا واك 2:00 ظهراً – 10:45 مساءً. جولة كاملة 4:50 عصراً – 10:20 مساءً، ومارينا مول - بلوواترز (BM3) 4:15 عصراً – 11:45 مساءً.

وستكون مواعيد عمل العبرات في العطلة المذكورة كالتالي: سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 10:00 صباحاً – 11:35 مساءً، الفهيدي - السبخة (CR4) 10:00 صباحاً – 11:55 مساءً. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 10:00 صباحاً – 11:55 مساءً، بني ياس - السيف (CR6) 10:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم التالي، وسوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 3:10 عصراً - 11:05 مساءً.

دبي فستيفال سيتي - دبي كريك هاربر (CR9) 04:00 عصراً – 11:35 مساءً، سوق المرفأ - سوق دبي القديم (CR12) 04:20 عصراً - 10:50 مساءً، سوق المرفأ – سوق ديرة القديم (CR13) 04:05 عصراً – 10:35 مساءً، الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 08:00 صباحاً – 11:50 مساءً، رحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد 4:00 عصراً - 11:00 مساءً (TR6).

وسيعمل التاكسي المائي حسب الطلب من 3:00 عصراً إلى 11:00 مساءً، ويتوجب على المتعاملين الحجز المسبق.

وستكون مواعيد عمل فيري دبي: الغبيبة – مارينا مول (FR1) (أو بالعكس) 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً. قناة دبي المائية - الغبيبة 2:20 ظهراً و7:20 مساءً. قناة دبي المائية – مارينا مول 1:50 ظهراً و6:50 مساءً، بلوواترز – الغبيبة 1:20 ظهراً و6:20 مساءً، بلوواترز – مارينا مول 2:50 ظهراً و7:50 مساءً، الرحلات السياحية من الغبيبة (FR3) 4:30 مساءً رحلة واحدة فقط، الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) 11:30 صباحاً و4:30 مساءً، رحلتان فقط. وسوق المرفأ – الغبيبة (CR10) 06:15 مساءً – 09:45 مساءً.

وستكون جميع المواقف العامة مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) من يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 إلى السبت 3 ديسمبر 2022.

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