مقصود كروز: شهداء الإمارات بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم

مقصود كروز: شهداء الإمارات بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم
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أكد مقصـود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة نعبر فيها عن امتناننا لتضحيات شهداء الوطن والواجب.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: نقف بكل الفخر والاعتزاز احتفاءً بشهداء الإمارات الأبرار الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم والذود عن مجتمعهم وحماية الكرامة الإنسانية.
وأضاف: إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالصة نعبر فيها جميعاً عن امتناننا لتضحيات شهداء الوطن والواجب الخالدة أسماؤهم في السجلات الذهبية للعزة والكرامة.
واختتم تصريحه قائلاً: نحيي في هذا اليوم أمهات وأسر الشهداء تحية إجلال وإكبار، ونسأل المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، ويجزي ذويهم خيراً.