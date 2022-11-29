مقصود كروز: شهداء الإمارات بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد مقصـود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة نعبر فيها عن امتناننا لتضحيات شهداء الوطن والواجب.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: نقف بكل الفخر والاعتزاز احتفاءً بشهداء الإمارات الأبرار الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم والذود عن مجتمعهم وحماية الكرامة الإنسانية.

وأضاف: إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالصة نعبر فيها جميعاً عن امتناننا لتضحيات شهداء الوطن والواجب الخالدة أسماؤهم في السجلات الذهبية للعزة والكرامة.

واختتم تصريحه قائلاً: نحيي في هذا اليوم أمهات وأسر الشهداء تحية إجلال وإكبار، ونسأل المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، ويجزي ذويهم خيراً.

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