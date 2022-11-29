حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بالإمارة

المصدر: وام

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أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة ، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة ، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة .

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياتة للمفرج عنهم بالعودة الصالحة الى المجتمع والحياة العامة .

ويأتى أمر الافراج عن النزلاء في إطار حرص سموه على إعطاء النزلاء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال السرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة .

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