رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية التركي

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البحر معالي سليمان صويلو وزير الداخلية في جمهورية تركيا الصديقة يرافقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالوزير التركي الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وأطيب أمنياته لسموه بالصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.. فيما حمله سموه نقل تحياته إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها الصديق مزيدا من التطور والرخاء.

وبحث سموه ومعالي سليمان صويلو علاقات التعاون بين دولة الإمارات وتركيا وسبل تعزيزها.

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