4 أيام من الاحتفالات تجسد روح الاتحاد في مدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي مدينة إكسبو دبي بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، على مدار أربعة أيام حيث تنظم من 1 إلى 4 ديسمبر مجموعة فعاليات تجسد روح الاتحاد التي أرسى قواعدها الآباء المؤسسون عام 1971، ورسختها قيادة الدولة الرشيدة، والتي وضعت الدولة على مسار تحقيق إنجازات منقطعة النظير في زمن قياسي، جعلت الإمارات نموذجاً للتقدم يفتخر به شعبها، وأرضاً للفرص يقصدها شعوب العالم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: «يمثل عيد الاتحاد فرصة للتأمل بالنعم الكثيرة التي من الله بها علينا في هذا الوطن في ظل الاتحاد وقيادة حكيمة حققت إنجازات عظيمة في وقت قياسي، وجعلت من رفاهية وسعادة كل فرد من المجتمع الإماراتي أولوية. على مدار العام تنبض قلوبنا بحب إماراتنا وقادتنا وشعبنا، وفي 2 ديسمبر من كل عام نجدد عهد الولاء لوطننا وقادتنا، ونشحذ الهمم والطاقات لنعمل ونخلص مهما عشنا، لتحقيق المزيد من الإنجازات والرقي لوطننا الغالي، والعمل وفق نهج التعاون والشراكة لنعزز مكانة دولة الإمارات، وطناً للسلام والازدهار والمحبة والأمان لكل الناس».

وأضافت معاليها: «في ظل القيادة الرشيدة، تتبوأ دولة الإمارات مكانة متميزة على الساحة الدولية بصفتها بلداً رائداً وفاعلاً في القضايا التي تواجه الإنسانية جمعاء، وكما جمعنا العالم في اليوبيل الذهبي في إكسبو 2020 دبي، ستلتقي دول العالم في الموقع ذاته الذي يستمر في حمل رسالة التغيير الإيجابي بعد عامٍ من الآن في مؤتمر الإمارات للمناخ (كوب 28)».

وتتنوع فعاليات عيد الاتحاد بين النشاطات التراثية وورش العمل والعروض الوطنية وتنظم في جناح الرؤية وتيرا وألف وساحة الوصل، كما سيتعرف الزوار أيضاً على كرم الضيافة والتقاليد الإماراتية في الهواء الطلق مع سوق ثقافي وفرق فنية واستعراضية جوالة. ويوم 2 ديسمبر سيقام حفل للنجمين عيضة المنهالي وداليا مبارك في ساحة الوصل، بالإضافة إلى أداء مميز لفن العازي التراثي بقيادة الشاعر الإماراتي الوسمي في منطقة شلالات إكسبو السريالية.

وتشكل مدينة إكسبو دبي ملامح غدٍ أفضل للإنسانية ولكوكبنا، وهي مدينة صديقة للإنسان والبيئة، وإرث لحدث استثنائي عالمي كتبت قصة نجاحه بأحرف من ذهب في سجل نجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة.

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