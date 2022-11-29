4 من «بركة الدار» يمشون من العين لأبوظبي ابتهاجاً بعيد الاتحاد

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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انطلق فجر أمس 4 مواطنين من فئة كبار المواطنين وتحديداً من منطقة العين تتراوح أعمارهم بين الـ 70 إلى 80 عاماً وهم: مفرح علي الأحبابي، وحسين سعيد الأحبابي، وعوض سعد الأحبابي، ومحمد فهد الأحبابي، مشياً على الأقدام للوصول إلى إمارة أبوظبي، حاملين علم الدولة، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51. وأكدوا لـ«البيان» أن أعمارهم لن تحول دون تنفيذ هذه المبادرة، فهم بفضل الله تعالى في وافر الصحة والعافية، وبينوا أن مبادرتهم ما هي إلا تعبير عن حبهم وانتمائهم للوطن، وولائهم للقيادة الرشيدة، واحتفالاً بعيد الاتحاد الـ 51، والذي يعد مناسبة وطنية تسمو بروح الفخر والاعتزاز، وتتجدد معانيها السامية في كل عام مع تجدد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدولة ولا تزال في ظل القيادة الحكيمة.

«البيان» التقت كبار المواطنين الذين أوضحوا أن مسيرهم من منطقة العين وحتى مدينة الوثبة في العاصمة أبوظبي في رحلة مشي تستغرق 5 أيام تأتي كمبادرة شخصية ووطنية، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51، مؤكدين أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تصل للعالمية إلا بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا الحكيمة، وفي مقدمتهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون الذين بنوا نهضة الدولة وحققوا تطلعات شعب الإمارات نحو الوحدة والاتحاد.

عبق الماضي

وقال مفرح علي الأحبابي: من الصعب أن أتكلم عن هذه الرحلة التي نمشي فيها 110 كيلومترات وذلك من العين إلى أبوظبي، فهي رحلة أعادتني لسنين، التمست فيها ملامح حياة عشت عراقتها في الماضي، بل وأنعشت ذاكرة اختزنت من الحياة حكمتها. والجميل بأننا احتمينا بأشجار الغاف هروباً من أشعة الشمس. نعم، هي رحلة وجدت فيها من إرواء الحنين للماضي ببساطته. وأكد أن هذه المبادرة أيضاً فيها ارتباط مبعثه الفخر بتلك المرحلة الفريدة من الزمن التي عاش فيها الآباء والأجداد.

ومن جانبه أوضح حسين سعيد الأحبابي: أن مسيرهم يمثل حياة البساطة في البادية قديماً، والتي لا يزال الإماراتي يحافظ عليها. وأضاف: ليس أجمل حينما نستريح تحت ظلال أشجار الغاف، التي توارثنا مسؤولية الحفاظ عليها، حيث قال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقولته الشهيرة: اقطع طريقاً ولا تقطع شجرة.

وبدوره لفت عوض سعد الأحبابي إلى أن عزمهم للمسير باتجاه أبوظبي ما هو إلا تجسيد للولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، مؤكداً أن الثاني من ديسمبر يعكس محبة الشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الإمارات للقيادة الرشيدة.

وأكد محمد فهد الأحبابي أن الاهتمام الذي حظوا به خلال مسيرهم من منطقة العين إلى العاصمة أبوظبي، يشجعهم وغيرهم من المواطنين وحتى المقيمين على إطلاق مثل هذه المبادرات الوطنية التي تجسد حب الوطن، وتقديراً وعرفاناً للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة التي قادت عملية بناء مسيرة التقدم والازدهار التي نشهدها اليوم.

وفي هذا الإطار قال خالد مسفر الأحبابي، المنسق الإعلامي: تم توفير كل التجهيزات اللازمة لضمان سلامة وراحة كبار المواطنين أصحاب المسيرة إلى أبوظبي وذلك على الطريق، ومن المتوقع وصولهم خلال 4 أو 5 أيام، إذ يمشون في كل يوم من 15 إلى 20 كيلومتراً.

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