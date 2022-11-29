قنصل كوريا الجنوبية لـ« البيان »: «اتحاد الإمارات» قصة ملهمة لدولة استثنائية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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«في الاتحاد قوة».. بهذه العبارة أكد مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية، على أهمية قيام الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلاحم إماراتها السبع واتفاقها على السير قدماً لبناء دولة عظيمة بقيادة رشيدة لا ترضى إلا بالمراكز الأولى في شتى المجالات وكافة الأصعدة.

وتقدم جون بخالص التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً وللمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، مؤكداً على عمق العلاقة بين كوريا الجنوبية والإمارات والتي تمتد لأكثر من 42 عاماً مضت، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بصورة رسمية في 18 يونيو 1980م.

وقال: «منذ ذلك التاريخ، ظلت العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تم ترفيع هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية في العام 2009م، ثم إلى شراكة استراتيجية خاصة في العام 2018م، وتوسعت هذه العلاقات لتشمل جميع مجالات التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها».

ويرجع الفضل في التطور النوعي الذي شهدته العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية لحرص القيادة في البلدين على دعم هذه العلاقات وتطويرها.

وأشار إلى أن هذه العلاقة الثنائية المميزة بين كوريا الجنوبية والإمارات، قد عززت من مجالات التعاون والشراكة وحققت قفزات نوعية في عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرات في التعليم والصحة.

شريك

وأفاد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة المتعددة التي تمت على مستوى القادة والمسؤولين رفيعي المستوى بين الجانبين، لعبت دوراً مهماً في توطيد وتقوية هذه العلاقات، وكان أبرز الزيارات على مستوى القادة الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محـمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، في يونيو 2006م، ومايو 2010م، ومارس 2012م، وفبراير 2014م، وفبراير 2019م، وفي المقابل زار الرئيس الكوري دولة الإمارات في أعوام 2006 و 2009 و 2011 و 2012 (مرتين) و 2014 و 2015 و 2018 و 2021

وأشاد القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية، بجهود الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين ومن بعدهم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي قدمت إنجازات حضارية وأخلاقية عززتها كل المعاني الإنسانية النبيلة وقيم الكرم والمساواة، وأسفرت عن إمارات التعايش والسلام وموئل التسامح والوئام.

ريادة

وقال: «إن الدور الخالد والرائد، الذي تحقق على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وأبنائه وقادة وحكام الإمارات من بعده، والذين استكملوا مسيرته، جعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التميز والريادة والإبداع والتنمية». وأضاف: «إن احتفال هذا العام يحمل أهمية خاصة إذ تحققت العديد الإنجازات منذ قيام الاتحاد، ستكللها دولة الإمارات بأول مهمة إماراتية لاستكشاف القمر وهي إطلاق المستكشف راشد، والذي تم تصميمه وبناؤه على أرض الدولة، وبأياد إماراتية لتؤكد أن دولة اللامستحيل قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات، يعم نفعها على العالم أجمع».

وأضاف: «لا بد من المرور على الإنجاز الحقيقي للاتحاد وهو الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، فاليوم ينعم المواطن الإماراتي والمقيم والسائح بالأمن والاستقرار الذي يقل نظيره في أي مكان في العالم الآن، فمن دونهما يبقى الإنسان قلقاً دائماً على حياته وأهله وماله ومستقبله».

تطلعات

أكد مون بيونج جون أن اتحاد الإمارات ما قام إلا تجسيداً عملياً لرغبات وأماني وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم، يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق وضاح ترفرف فوقه راية العدالة والحق، ليكون رائداً ونواة لوحدة عربية شاملة، حيث آمن مؤسسوه الأوائل بأن الاتحاد هو السبيل الوحيد للقوة، والدرع الحقيقية التي تحمي أبناء الوطن الذي أيضاً يسعى إلى نهوض المواطن في شتى المجالات.

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