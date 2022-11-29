سيف بن زايد يثمّن الجهود الدولية في نجاح «ضوء الصحراء»

المصدر: دبي - البيان

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ثمّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الجهود الدولية المشتركة بين وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، ووكالة الشرطة الأوروبية «اليوروبول»، ودول إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أسهمت في إنجاح عملية «ضوء الصحراء»، وأسفرت عن الإطاحة بـ 49 مطلوباً ينتمون إلى عصابة دولية ضالعة في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات عبر الحدود الدولية.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن عملية «ضوء الصحراء»، تأتي في إطار جهود التعاون الدولي المشتركة، للمساهمة في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات العابرة للحدود الوطنية، مشدداً على حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات العميقة مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة في كل مكان، وجعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.

كما أكد سموه أن الجهود المشتركة في مكافحة جرائم غسل الأموال، تأتي أيضاً في إطار الاستراتيجية الوطنية للإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً سموه بالتنسيق المشترك بين جميع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف الأجهزة الشرطية العالمية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومحاربة العصابات الإجرامية المنظمة.

ودوّن سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أشكر شرطة دبي وشركاء الإمارات الدوليين.. وكالة اليوروبول وكلاً من إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة على جهودهم التكاملية لإنجاح عملية ضوء الصحراء التي أطاحت بـ49 مطلوباً في جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، وسنواصل تعاوننا من أجل عالم أكثر أماناً».

جهود

بدوره، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن عملية «ضوء الصحراء»، جاءت تأكيداً لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومحاربة العصابات الإجرامية المُنظمة، من خلال التنسيق والتعاون الدولي المستمر في هذا المجال، مبيناً الجهود المشتركة بين دولة الإمارات، ممثلة في شرطة دبي، ووكالة الشرطة الأوروبية «اليوروبول»، ودول كل من إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، وإلقاء القبض على أفراد العصابة، بعد تنفيذ العملية الأمنية الدقيقة، وبتنسيق عالٍ.

وبيّن معاليه أن الجهود المشتركة أسهمت في تفكيك شبكة العصابة، وضبط كميات كبيرة من السموم المخدرة في حوزتهم، والتي كانوا ينقلونها بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، مُثمناً متانة علاقات التعاون والتنسيق مع ضباط الأجهزة الشرطية واليوروبول.

فيما أصدرت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) بياناً عن تعاون دولي، يطيح بالــ «سوبر كارتيل»، أكبر تنظيم إجرامي لتهريب المخدرات في أوروبا، مبيناً أن العملية استهدفت مركز القيادة والسيطرة والبنية التحتية اللوجستية للتنظيم الإجرامي، وأنه ضبط 49 مشتبهاً، منهم 6 زعماء يديرون شبكات تهريب المخدرات وترويجها في أوروبا، ولفت البيان إلى أن التنظيم الإجرامي، مسؤول عن نحو ثلث عمليات تهريب المخدرات في أوروبا، وأن العملية شهدت تنسيقاً أمنياً بين ست دول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، حيث تم ضبط أكثر من 30 طناً من المخدرات.

تهريب

وتضمنت تفاصيل البيان، أنه تمت الإطاحة بأكبر تنظيم إجرامي متخصص في تهريب بالمخدرات، وضبط 49 مشتبهاً، منهم 6 زعماء، يديرون شبكات وعمليات تهريب المخدرات وترويجها في قارة أوروبا، حيث جاء ذلك تتويجاً لتحقيقات أمنية مشتركة بين ست دول، هي إسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن قامت أخطر عصابات تهريب المخدرات في أوروبا، بتشكيل تنظيم إجرامي باسم «الكارتيل الخارق»، يدير حوالي ثلث عمليات تجارة الكوكايين في القارة.

وشملت المداهمات المنسقة والمتزامنة، جميع أنحاء أوروبا والإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر، حيث استهدفت قوات إنفاذ القانون المشاركة في العملية، كلاً من مركز القيادة والسيطرة والبنية التحتية اللوجستية لتنظيم «سوبر كارتيل» الإجرامي في أوروبا. وكشفت التحقيقات عن تورط التنظيم الإجرامي في استيراد الكوكايين إلى أوروبا، وجرائم غسيل أموال، كما تم ضبط أكثر من 30 طناً من المخدرات، من قبل سلطات إنفاذ القانون على مدار التحقيقات.

فيما شملت سلطات إنفاذ القانون المشاركة، إسبانيا متمثلة في الحرس المدني، وفرنسا متمثلة في الشرطة الوطنية، وبلجيكا متمثلة في الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل وفي انتويربن، وهولندا متمثلة في شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية ووحدة الشرطة روتردام، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في وزارة الداخلية، ممثلة بالقيادة العامة لشرطة دبي، والولايات المتحدة الأمريكية، متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وتضمّن البيان قيام كل من إسبانيا بضبط 13 مشتبهاً به، إضافة إلى 2 من الأعضاء البارزين في دبي، وفرنسا بضبط 6 مشتبه بهم، إضافة إلى 2 من الأعضاء البارزين في دبي، وبلجيكا في القبض على 10 مشتبه بهم، أما هولندا، فأعلنت إلقاء القبض على 14 مشتبه بهم في عام 2021، وضبط عضوين بارزين في دبي.

تعاون دولي

وأوضح البيان أنه بالتنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع نظرائها، حصلت اليوروبول على معلومات استخباراتية موثوقة بشأن «كارتيل»، تهريب المخدرات يغرق أوروبا بالكوكايين، وتم تحديد الأهداف الرئيسة والعناصر البارزة، الذين استخدموا الاتصالات المشفرة للتنظيم، وتمرير شحنات المخدرات.

واستضافت اليوروبول أكثر من 10 اجتماعات تنسيقية في العامين الماضيين، من أجل التنسيق بين الدول المختلفة، التي تعمل على نفس الأهداف، لوضع استراتيجية مشتركة للإطاحة بالشبكة بكاملها وضبط المتورطين.

كما قامت اليوروبول بتمرير آخر التطورات، ونتائج التحليل الاستخباراتي بشكل مستمر ولحظي، للمحققين الميدانيين لدى قوات إنفاذ القانون المشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت منظمة (يوروجست)، الدعم القضائي عبر الحدود للسلطات الفرنسية والبلجيكية، في ما يتعلق بسبعة اعتقالات في كلا البلدين، وعقدت أربعة اجتماعات تنسيقية، للتحضير لهذه الإجراءات.

رسالة

وأوضح بيان (يوروبول)، أن عملية «ضوء الصحراء»، رسالة قوية إلى المجرمين ومهربي المخدرات، أنه لا ملاذ آمناً لكم من قبضة العدالة، وأن التعاون بين اليوروبول ووزارة الداخلية في الإمارات، شهد خطوة مهمة، عبر توقيع اتفاقية ضابط اتصال، تسمح بإرسال ضباط ارتباط إنفاذ القانون الإماراتيين إلى مقر اليوروبول في هولندا، حيث تم بالفعل إرسال ضابط ارتباط من وزارة الداخلية، للعمل جنباً إلى جنب مع 250 ضابط ارتباط، يمثلون أكثر من 50 دولة ومنظمة إنفاذ قانون.

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