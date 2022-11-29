محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى محمد ولد بلال رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى بيرم بيجاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بيرم بيجاي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز