سلطان الجابر: بدعم القيادة «أدنوك» نجحت في إرساء أسس متينة تمكنها من النمو والتطور

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: «نثمن عالياً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموه ودعمه لشركة «أدنوك»، مشيراً إلى أنه بفضل هذا الدعم نجحت الشركة في إرساء أسس متينة تمكنها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو والتطور، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها لتسريع نمو أعمالها على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة».

وأضاف معاليه: «إنه من خلال خطة الشركة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.. فإننا نعمل على ترسيخ الاستدامة في صلب استراتيجية الشركة لتسريع النمو في مختلف مجالات ومراحل القطاع استناداً إلى إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى ركائز الاستدامة وحماية البيئة في دولة الإمارات، والذي رسم المسار نحو مستقبل مستدام واستبق العالم في قطع الخطوات الأولى لوقف حرق الغاز مما مهد الطريق أمام «أدنوك» لترسيخ مكانتها ضمن منتجي النفط والغاز الأقل من حيث كثافة الانبعاثات على مستوى العالم».

تأمين احتياجات الطاقة

وقال معاليه: «إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة بأقل انبعاثات وإلى جميع الحلول المتاحة لتأمين احتياجات الطاقة بما يضمن أمنها واستدامة إمداداتها، مؤكداً التزام «أدنوك» بالعمل على خفض الانبعاثات في مصادر الطاقة الحالية، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية لتعزيز مكانة دولة الإمارات مزوداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة».

وأوضح معاليه: «أنه في سعيها لتنفيذ هذه الأهداف تستمر «أدنوك» بالتركيز على تحقيق قيمة أكبر وأكثر استدامة لدولة الإمارات وخلق فرص للقطاع الخاص للاستفادة من النمو الذي تشهده الشركة إضافة إلى تأمين مزيد من فرص العمل للمواطنين من أصحاب المهارات المتميزة».

تحقيق التميز

وتهدف «أدنوك» إلى تحقيق الحياد المناخي في (النطاقين 1و2) بحلول عام 2050، فيما يستند هذا الهدف إلى تركيز «أدنوك» الدائم على العوامل الرئيسية للحد من الانبعاثات المتمثلة في تعزيز كفاءة الطاقة، وتحقيق التميز في عملياتها التشغيلية على امتداد سلسلة القيمة للقطاع، وخفض انبعاثات الميثان، والتوسع في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وسيستفيد القطاع الجديد الذي ستؤسسه «أدنوك» من النجاح الذي تحققه الشركة في استثماراتها وجهودها لخلق وتعزيز القيمة، بهدف زيادة النمو والتوسع على المستوى الدولي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مصادر الطاقة المتجددة والجديدة.

زيادة الاحتياطيات الوطنية

كما نجحت «أدنوك» في زيادة إنتاجية الكوادر البشرية نسبة لكل برميل نفط مكافئ إلى الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية صاحبه ارتفاع نسبة التوطين بمعدل 15%.

وفي مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، تمت زيادة الاحتياطيات الوطنية من النفط والغاز عبر استخدام «أدنوك» للتقنيات المتطورة وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المكامن وتنفيذ خطط عالمية المستوى لتطوير الحقول. ويمثل خام «مربان» عالي الجودة الجزء الأكبر في الاحتياطيات الوطنية للدولة من النفط التي تمت إضافتها أخيراً والتي تُقدّر بحوالي 2 مليار برميل، مما يسهم في تعزيز سيولة العقود الآجلة لخام مربان على المدى الطويل منذ بدء تداولها في بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة في شهر مارس 2021.

وفي مجال التكرير والتصنيع والتسويق، يستند تأسيس شركة «أدنوك للغاز» إلى خبرة «أدنوك» التي تزيد على 40 عاماً كونها مُنتِجاً رائداً للغاز، كما أن دمج عمليات «أدنوك لمعالجة الغاز» و«أدنوك للغاز الطبيعي المسال» سيؤسس واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز الرائدة في العالم بطاقة معالجة تبلغ أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً، وستتولى تشغيل ثمانية مواقع لمعالجة الغاز في الحقول البرية والبحرية إضافة إلى شبكة خطوط أنابيب تمتد إلى أكثر من 3250 كيلومتراً.

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