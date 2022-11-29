سلطان القاسمي يوجه بدعم الكهرباء للمستفيدين من «اجتماعية الشارقة»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتقديم دعم قدره 400 درهم للمستفيدين من مساعدات «اجتماعية الشارقة»، تخصم من فاتورة استهلاك الماء والكهرباء والغاز، على أن يستفيد من القرار 4500 مواطن دفعة أولى على مستوى الإمارة، وتقديم 20 مليون درهم، لتأهيل منازلهم بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بالبدء في المرحلة الثانية والثالثة من مشروع سلطان للتوطين في القطاع الخاص بالمدارس الخاصة، ضمن البرنامج الرائد «معلم وافتخر»، الذي يعين المعلمين على الكادر الحكومي، وينتدبهم للمدارس الخاصة، التي تورد بدورها رواتبهم للحكومة.

توجيه

وأشار علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى أن المرحلة الأولى من المشروع نفذت وفقاً لتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة بتعيين معلمي اللغة العربية والتربية الدينية من أبناء البلد، والمرحلة الثانية انطلقت، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم في تخصص «الطفولة المبكرة»، والثالثة ستكون لمن لم تؤهلهم نسبهم للحصول على الماجستير، حيث سيتم إشراكهم ببرنامج «تجسير»، وسيتم إلحاقهم بعد تخرجهم بالمدارس.

وأعلنت التوجيهات خلال برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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