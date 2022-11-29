الأجواء الشتوية تزيد الطلب على معدات الرحلات والتخييم

المصدر: متابعة – عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسواق التجزئة والإلكترونيات نشاطاً كبيراً خلال الشهر الماضي، في ظل تحسن الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، لتستأنف الرحلات والتخييم في مختلف مناطق الدولة، للاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة، التي تتميز بها مناطق الدولة السياحية، حيث ارتفع الطلب على المولدات الكهربائية ومعدات التخييم، ليشهد سوق مستلزمات الرحلات، طلباً واسع النطاق خلال موسم الشتاء.

وأوضح سعيد عبد الله مدير مبيعات بمحل بيع المولدات الكهربائية في منطقة النخيل برأس الخيمة، أن تحسن الطقس وبلوغ موسم الشتاء، ساهما في زيادة حركة المبيعات، نتيجة للإقبال الكبير من العائلات والسياح على شراء المولدات الكهربائية صغيرة الحجم، التي يفضلها الزبائن لسهولة تخزينها ونقلها إلى مواقع التخييم بالمناطق البرية الطبيعية، بالإضافة للمصابيح، وذلك منذ بداية الشهر الماضي، في ظل انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الليل، للاستمتاع بقضاء أوقاتهم مع الأصدقاء.

أمان

وقال مسؤول مبيعات أحد محال بيع الخيام والسجاد: ساهم تحسن الطقس في ارتفاع مبيعات الخيام والسجاد، بمختلف الأحجام والأسعار، والتي أصبحت من أساسيات التخييم والسهرات الليلية، التي تجمع مختلف فئات المجتمع للاستمتاع بالمناطق البرية والجبلية بالإمارة، في ظل تمتع الإمارات بميزة الأمن والأمان للعائلات والسياح، فيما أكد أصحاب ورش التصليح، ارتفاع حركة طلبات صيانة المولدات الكهربائية الصغيرة، خلال الشهرين الماضيين بنسبة 90 %، مقارنة بالأشهر السابقة، حيث يحرص الزبائن على إجراء عمليات الصيانة، والتأكد من عدم وجود أعطال بالمولدات قبل نقلها لمناطق التخييم.



كما قال مأمون خان، تاجر يبيع الحطب في سوق رأس الخيمة القديم: إن مبيعات حزم الحطب، ارتفعت منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، في ظل تحسن الأجواء الليلية، حيث تكون الأسعار بحسب نوعية أشجار الحطب، والذي يتم استخدامه للتدفئة أو للطهو، ولا يوجد ارتفاع في الأسعار، مقارنة بالأعوام الماضية.

بدوره، قال سعيد محمد اليماحي صاحب محلات لبيع لوازم وأدوات الرحلات: إن حجم الإقبال والمبيعات مرتفع ولافت خلال الموسم الشتاء الحالي، حيث وصل لنحو %85، على مستوى أفرع الشركة في الإمارات، لافتاً إلى أن افتتاح المحل جاء لتلبية حاجة الناس في مواسم الرحلات، خاصة أن ثقافة التخييم باتت منتشرة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وذلك بعد أن أصبحت حياة البر عامل جذب مهم، جعلت الجميع يتهافت إلى المبيت فيه، حيث باتت العائلات تحرص على اقتناء معدات النزهات ورحلات البر، لنحرص نحن بدورنا على توفير الكثير من الأدوات والمعدات للرحلات البرية، ولوازم التخييم، وعلى عرض كل ما هو جديد، لجعل الرحلة أكثر متعة وراحة.

وقال اليماحي: إن الإقبال بات كبيراً لشراء الخيم ذات الجودة العالية والعازلة للمطر، والتي تتميز بسهولة التركيب والفك، وكذلك الخيم العلوية للسيارة.

من جانبه، أوضح أبو بكر عبد العزيز مدير مبيعات بمحل السويدي للوازم الرحلات بالفجيرة، أن الإقبال جيد في بداية موسم الشتاء، على مواد الرحلات والتخييم، مشيراً إلى أن ارتفاع الإقبال خلال هذا الموسم، ويتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة ليسجل نسباً عالية بعد جائحة «كورونا»، وعودة الحياة لطبيعتها في البر والتخييم، لافتاً إلى تنوع الإقبال بين مختلف الجنسيات والشرائح المجتمعية من المواطنين والمقيمين، والذين حرصوا على شراء مستلزمات إقامة المخيمات البرية، والسواتر والكراسي، والجلسات الأرضية الخارجية، وأكياس النوم، وحقائب إعداد القهوة والبهارات، وأكسسوارات النزهات والمخيمات.

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