عبدالله المري يكرم الفائزين في برنامج الأفكار السنوي لعام 2021

المصدر: وام

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شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فعاليات حفل تكريم الفائزين في برنامج الأفكار السنوي لعام 2021، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في نادي الضباط، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والشركاء الاستراتيجيين.

وكرم معالي الفريق المري بحضور اللواء أحمد رفيع مساعد القائد لشؤون الإدارة، الفائزين المتميزين في برنامج الأفكار والمكونة من 19 فئة، حيث فازت بفئة أعلى نسبة مشاركة الموظفين في نظام الأفكار على مستوى الإدارات العامة لعام 2021، الإدارة العامة للمالية، وعن "فئة نسبة مشاركة الموظفين في نظام الأفكار على مستوى مراكز الشرطة لعام 2021"، مركز شرطة الراشدية.

كما وفازت عن فئة "نسبة الرد على الأفكار على مستوى الإدارات العامة لعام 2021" الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعن فئة نسبة الرد على الأفكار على مستوى مراكز الشرطة لعام 2021، ففاز فيها مركز شرطة المرقبات.

أما عن فئة "عدد نقاط الأفكار المطبقة على مستوى الإدارات العامة لعام 2021" ففازت بها الإدارة العامة للمالية، وعن "فئة عدد نقاط الأفكار المطبقة على مستوى مراكز الشرطة لعام 2021" فكانت من نصيب مركز شرطة الرفاعة.

وفاز عن "فئة عدد الأفكار المطبقة على مستوى الإدارات العامة لعام 2021" ففازت فيها الإدارة العامة للمالية، وعن فئة عدد الأفكار المطبقة على مستوى مراكز الشرطة لعام 2021 ففاز فيها مركزي شرطة الرفاعة وشرطة الراشدية.

وعن الفئات المستحدثة، فاز عن "فئة الأفكار المطبقة على مستوى المجالس لعام 2021"، مجلس سفراء الأمان، وعن "فئة أفضل قطاع في عدد المشاريع الابتكارية المصنفة لعام 2021"، ففاز بها قطاع مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

وأما عن فئة "أفضل إدارة في عدد تطبيق المشاريع الابتكارية المصنفة لعام 2021"، ففازت فيها الإدارة العامة للعمليات، وعن فئة "أفضل مشروع ابتكاري مصنف لعام 2021، ففاز بها مشروعي "المفقودات والمعثورات" و"الدورية الذكية".

وفاز عن فئة فارس الأفكار، الدكتور حبيب درويش صالح آل رحمة من الإدارة العامة للعمليات، فيما فاز بالتكريم الخاص: "مشروع مبادرة الكرسي الهيدروليكي لأصحاب الهمم الذي ابتكره مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، والمقدم من: عقيد وداد سيف بن مويزة وجمال حسن الشيبة وسالم سعيد الكعبي، وإبراهيم حسن الملا، ويوسف محمد وهيب، والسيد فتحي ناجي، وسيف عمر الهارش.

كما وكرم الفريق المري المقدم الدكتور الشيخ ماجد عبد الله المعلا، عن تشكيل اللجنة الدائمة للإيواء في دبي، والملازم أول ماجد علي محمد بن سالم، والملازم أول راشد أحمد صالح أحمد لوتاه، والعريف نبيل أحمد علي العجي عن فكرة "OTP".

وكرم معاليه هند راشد علي راشد المزروعي، ومدية ناصر سعيد محمد السلطي، وفاطمة محمد حسن يوسف ومحمود ياسين فارح، د. وسيم محمد صالح مهدي، وأحمد الخليل الصديق عن "مقترح تعديل المادة 335 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 بشأن تأهيل الأشخاص المقدمين على الشروع في الانتحار.

وألقى اللواء أحمد محمد رفيع، كلمة الافتتاح التي رحب فيها بالحضور في البرنامج السنوي للأفكار، حيث قال" من خلال هذا المنبر أود أن اتوجه إلى جيل شرطة دبي من الشباب الواعد، المتقد ذهناً والمسلح علماً بحديث يجلي بعض ما قد يخفى، أركز خلاله على تاريخ عناية القيادة العامة لشرطة دبي، بالأفكار والمقترحات، وما أولته من أهمية لها، خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات، وما انعكس عليه هذا الاهتمام وهذا التوجه من آثار ونتائج".

وقال إن شرطة دبي حققت ريادة وتميزاً مبكراً في تطوير عملية الاعتناء بالأفكار، وتحفيز كوادرها على المشاركة والتفاعل والتنافس في المرحلة الورقية أو ما يمكن تسميته مرحلة ما قبل دخول التقنيات الحديثة وأعني هنا أجهزة الكمبيوتر والبرامج والانظمة الالكترونية، حيث تمكنت في تلك الفترة من إيجاد أنظمة إدارية تضمن تدفق الأفكار والمقترحات، ومتابعتهابشكل فاعل.

وتابع" هذا التقليد والموروث والثقافة في الاعتناء بالأفكار والمقترحات التي تأصلت في قوة شرطة دبي تُرجِم مع دخول التقنيات الحديثة في وقتنا الراهن على شكل سياسة راسخة مبنية على أُسس ومعايير عالمية، أسهمت في صناعة برامج، وأنظمة الكترونية ذكية، تفردت بها شرطة دبي لإدارة العملية، بل ورفعت شرطة دبي من سقف التحدي والعمل الى آفاق اذهلت الجميع،وحظيت باحترام وثقة الجمهور، وحصدت الجوائز محلياً واقليمياً وعالمياً.

وأكد اللواء رفيع أن شرطة دبي حرصت على أن تكون كما هي دوماً مصدر لإلهام الآخرين وبيت خبرة، مُشرّع الأبواب للجميع، حيث استنسخت العديد من الجهات والمؤسسات أنظمة وبرامج شرطة دبي، واستفادت من تجربتها الفريدة في إثراء هذا الجانب لديها، سواء من خلال عقد المقارنات المرجعية، أو بطلب عقد الورش التخصصية لها من قبل كوادرنا التي نفخر بتمكنها.

وأوضح اللواء رفيع أن عدد الاقتراحات المقدمة في عام 2020 بلغ 21349 اقتراحاً، تم تطبيق 2379 اقتراحاً، وبناء عليها تكريم 1315 موظفاً، وكذلك بلغ عدد الاقتراحات المقدمة في العام الماضي 24623 اقتراحاً تم تطبيق 3944 اقتراحاً منها وتم بناء عليها تكريم 1703 موظفاً.

وأضاف:" كما وصل عدد المصنفات الفكرية لشرطة دبي خلال 2020-2021إلى 360 مصنفاً فكرياً، و هذا الرقم هو أعلى رقم لمؤسسة أو جهة حكومية على مستوى الدولة وبالتالي فان شرطة دبي تعد أكبر جهة أو مؤسسة حكومية تدعم ترتيب الدولة عالميا في هذا الشأن وهو أمر مشرف ونعتز به، واخيراً بلغ رصيد شرطة دبي في نظام البراءات الدولي 16 شهادة لبراءات الاختراع".

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