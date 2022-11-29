حميد النعيمي: الإمارات منطلقة إلى مئويتها بكل ثقة وثبات

المصدر: عجمان - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الاحتفال الرئيسي بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي نظمته اللجنة العليا لاحتفالات عيد الاتحاد بإمارة عجمان في منطقة الباهية في عجمان.

واشتمل الاحتفال الذي شهد مشاركة الدوائر الحكومية المحلية والمؤسسات الاتحادية والقطاعات العامة والخاصة والهيئات وفرق الفنون على «عرضة الهجن»، و«القرية التراثية» و«العرض الجوي لفريق فرسان الإمارات» إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن احتفالات هذا العام تأتي والإمارات منطلقة إلى مئويتها بكل ثقة وثبات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً وعزة وذلك بتميزها وريادتها وتحقيقها إنجازات نوعية في شتى المجالات بوقت قياسي، أسهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة الاتحاد وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن.

وقال سموه: إن الإمارات تعيش هذه الأيام احتفالات عيد الاتحاد وهي مناسبة نستذكر فيها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد أنجز حلم الوحدة على يديه، وبتوفر الإرادة السياسية والرؤية الصائبة لإخوانه المؤسسين، لتمثل دولتنا الاستثناء في التاريخ العربي المعاصر، باعتبارها الحالة الأنجح، والنموذج الأكثر تماسكاً، وتجانساً، واستقراراً، وازدهاراً.

وأضاف سموه، أن دولتنا بقيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، يحملون راية الاتحاد المباركة لبناء مجدها وحضارتها ونهضتها في كافة المجالات ويحققون تطلعات وطموحات شعب الإمارات في العزة، والكرامة، والرخاء، والسعادة.

أصالة

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالعروض الفنية والتراثية التي شاهدها، مؤكداً سموه أن تراث الإمارات وموروثها الشعبي القديم، جذوره عميقة متأصلة في أبناء الإمارات، المتمسكين بأصالتهم وتاريخ آبائهم وأجدادهم، ولإمارة عجمان اهتمام كبير ومقدر بالنشاطات التراثية ولا تخلو مناسبة إلا ويكون التراث حاضراً فيها متمثلاً ذلك في مسابقات الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية، ويحتفى الناس دائماً بهذا التراث ويحرصون على إبرازه من خلال تقديم الأعمال البحرية والبرية والصحراوية والعادات والتقاليد، وتعريف الجيل الجديد بما لديه من إرث ثقافي أصيل وضرورة صون هذا التراث والمحافظة عليه لربط الأبناء بقيم وتقاليد وموروثات الآباء والأجداد، وعكس صورة حقيقية عن واقع كان مشهوداً يجب أن يشهده جيل اليوم.

وثمن سموه جهود اللجنة العليا لاحتفالات عيد الاتحاد بإمارة عجمان والقائمين على الفعاليات لحسن التنظيم والاستقبال، وما قدمه المشاركون من عروض فنية وتراثية عبرت عن الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للإمارات الغالية وإظهار منجزاتها التي تعكس روح الاتحاد بكل معانيه.

وبدأت الاحتفالات باصطفاف المشاركين والهجن والخيل، مرحبين بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه ثم «عرضة الهجن» بدخول المشاركين على ظهور الهجن والخيل إلى الميدان مروراً من أمام المنصة الرئيسية وهم يؤدون بعض الفنون التراثية المرتبطة بالخيل والإبل ويحملون علم دولة الإمارات ليضفي على الحفل شعوراً بالفخر والاعتزاز من خلال ما قدمته من عرض مميز عزز من الموروث الثقافي للدولة ومن ارتباط الأهالي بالهجن والخيل المحلية الأصيلة وتشجع المواطنين على الاهتمام بالهجن والخيل والإكثار منها والمحافظة على العادات والتقاليد.

استعراضات

وقدم فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية عرضاً مبهراً، حيث حلقت الطائرات الاستعراضية متوشحة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة لتزين سماء عجمان بمجموعة من الاستعراضات الجوية المشوقة والرائعة في أجواء من البهجة والسعادة في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وألقى عدد من الشعراء ومنهم محمد الشريف وخليفة مصبح الكعبي قصائد شعرية تحتفي بالإمارات وقياداتها وشعبها العريق وما تحقق من رخاء وازدهار ورقي في الميادين كافة. وشارك الفنان الوسمي بأداء تغرودة وفن العازي وقدمت فرقة المزيود الحربية لوحة ترحيبية تراثية ومن ثم اختتم الاحتفال بتقديم لوحة فنية من فن العازي.

فعاليات

وحضر فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة رئيس اللجنة العليا لاحتفالات «عيد الاتحاد» بإمارة عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وجدير بالذكر أن اللجنة العليا لاحتفالات «عيد الاتحاد» بإمارة عجمان أقرت تنظيم فعاليات مصاحبة بهذه المناسبة في عجمان مارينا وحديقة العلم في الفترة من 27 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، تتضمن فعاليات وطنية وترفيهية متنوعة من بينها عروض مسرحية وألعاب للأطفال .

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