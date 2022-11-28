الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: ​وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، ويضطرب أحياناً غرباً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:55، والمد الثاني عند الساعة 07:01، والجزر الأول عند الساعة 09:36، والجزر الثاني عند الساعة 23:33.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:56، والمد الثاني عند الساعة 02:29، والجزر الأول عند الساعة 07:52، والجزر الثاني عند الساعة 19:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 85 45

دبي 32 21 80 30

الشارقة 32 18 80 30

عجمان 31 20 80 35

أم القيوين 31 19 80 35

رأس الخيمة 32 17 85 30

الفجيرة 31 23 70 25

العـين 32 19 80 30

ليوا 31 19 85 35

الرويس 30 20 85 40

السلع 31 20 85 45

دلـمـا 29 25 80 45

طنب الكبرى 28 24 80 45

طنب الصغرى 28 24 80 45

أبو موسى 28 24 80 45 .

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