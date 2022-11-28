حمدان بن زايد يعزي بوفاة خليفة القمزي وسلمى الخييلي وسلطان المنصوري

المصدر: وام

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قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اليوم واجب العزاء الى احمد خليفة القمزي واخوانه في وفاة المغفور له " والدهم " وذلك لدى زيارة سموه مجلس المسعودي في مدينة العين.

كما قدم سموه في مجلس المرخانيه واجب العزاء الى كل من معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل وجابر سحمي جابر الأحبابي وظافر سحمي جابر الأحبابي في وفاة المغفور لها سلمى علي خميس بالقطري الخييلي والى سيف محمد محمد آل سالمين المنصوري في وفاة المغفور له ابنه "سلطان " .

وعبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي المغفور لهم بإذن الله .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. معالي أحمد مبارك المزروعي عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة.

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