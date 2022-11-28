مؤسسة الموانئ تبدأ 50 عاماً من مسيرة الاتحاد بطموح لا حدود له

المصدر: دبي - البيان

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رفع سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، وسمو نواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات، مؤكداً أن الثاني من ديسمبر هو المحطة التاريخية الأهم في مسيرة اتحاد دولة الإمارات تحت ظل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال الاحتفال الرسمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وجمارك دبي بعيد الاتحاد، والذي تم عقده في مقر مركز الدعم المؤسسي في ميناء راشد بدبي، بحضور أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة ومدير عام جمارك دبي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ولفيف من موظفي ومتعاملي المؤسسة ووحداتها التنظيمية.

وعبر بن سليّم عن امتنانه بهذه الذكرى العزيزة على قلوب أهل الإمارات مستذكراً اللحظات التاريخية لقيام الدولة على يد المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وبما حققته مسيرة الاتحاد من إنجازات عظيمة تشجع أبنائها المخلصين إلى مواصلة الجهد لصوغ نموذج فريد للدولة يشمل جميع مناحي الحياة.

وأضاف بن سليّم: «اليوم نحتفل بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً من مواطنين ومقيمين تحتضنهم هذه الأرض الطيبة، نحتفل بعيد الاتحاد الـ 51، ودعنا 50 عاماً من عمر الاتحاد بإنجازات ونجاحات جعلتنا في مصاف الدول المتقدمة بل وأفضل، ونبدأ 50 عاماً جديدة من مسيرة الاتحاد بطموح لا حدود له يمتد من الأرض إلى السماء».

وقال: «نعيش ذكرى أيام مجيدة محفورة في وجداننا تحمل كل معاني الوحدة والتسامح والعطاء لتقديم الغالي والنفيس لوطننا، متسلحين بقيم الحب والولاء والانتماء والإخلاص المُطلق لقيادتنا الحكيمة على ما قدمته من إمكانيات أسهمت في بلوغ دولة الإمارات أعلى القمم في المحافل الدولية ومبادرات تحملها إلى آفاق المستقبل المشرق المليء بالابتكارات في شتى المجالات».

وأشار رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى الإنجازات التي حققتها دبي تحديداً على يد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، حيث بدأت اهتماماته بتأسيس بنية تحتية متكاملة للتجارة تمثلت في بناء الموانئ والمرافق التي تسهم في انفتاح الدولة على العالم عبر حركة الاستيراد والتصدير وتنمية الاقتصاد عبر التبادل التجاري، ومن هنا بدأت قصة المؤسسة، حيث لاقت تلك الموانئ إقبالاً يستدعي إدارتها وتوسعتها لضمان رعاية مصالح متعامليها المحليين والعالميين، وقد تم الأمر بإنشاء سلطة موانئ دبي وجمارك دبي كخطوة أولى للانطلاق.

ودعا بن سليّم، موظفي المؤسسة إلى مواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي تحقق طموحات قيادتنا ورؤيتهم في أن تكون دولة الإمارات نموذجاً متميزاً في مختلف المجالات، مشيراً إلى رؤية المؤسسة الطموحة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

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