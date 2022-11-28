أبوظبي توفر 87 مليون كيس تسوق بلاستيكي منذ مطلع يونيو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تمضي هيئة البيئة-أبوظبي قدماً في تنفيذ التزامها لإعلان إمارة أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وذلك من خلال تحقيق أهداف سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي والحد من استخدام هذه المواد، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات الأكثر استدامة، وذات الأثر البيئي الأقل، وزيادة الوعي لتشجيع وتسريع هذا التحول الإيجابي في سلوك المستهلكين.

منذ بدء تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي في الأول من يونيو الماضي، بدأ فريق من مفتشي هيئة البيئة-أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتنفيذ جولات تفتيشية مشتركة على منافذ البيع بأبوظبي للتعرف على مدى التزامها بقرار حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ورصد ما يجري في السوق، وتوعية منافذ البيع بأهمية تنفيذ الحظر واستبدالها بأكياس متعددة الاستخدام ذات معايير فنية معتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. أظهرت هذه الجولات التفتيشية التزاماً بتطبيق الحظر على أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتوفير البدائل في معظم منافذ البيع التي شملتها الجولات.

أشارت المعلومات التي جمعتها الهيئة من منافذ البيع إلى أنه منذ بدء تنفيذ الحظر تم خفض عدد أكياس التسوق البلاستيكية بنسبة أكثر من 90 %، حيث يتم توفير أكثر من نصف مليون كيس يومياً اعتباراً من 1 يونيو، ليصل بذلك إجمالي عدد الأكياس البلاستيكية التي تم توفيرها منذ ذلك الحين إلى أكثر من 87 مليون كيس بلاستيكي مستخدم لمرة واحدة. ويلتزم أكثر من 80 % من منافذ البيع بالرسوم الطوعية، بما فيها منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في أبوظبي.

وقالت شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي: «تعالج سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي موضوع الملوثات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة وتسبب الأضرار بها، كما تضع السياسة هذا الموضوع على مسار الحلول المستدامة لتحقيق رؤية الإمارة، فمن خلال خفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تكون السياسة قد أسهمت في خفض الانبعاثات بما يتوافق مع المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفاقية باريس، كما سيساعد تحقيق أهداف السياسة في تحقيق مستهدف قطاع النفايات الحالي بتحويل 75 % من النفايات الصلبة البلدية في أبوظبي عن المطامر».

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