«الصيادين بأم القيوين» تصدر المعاملات إلكترونياً

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين أن الجمعية شرعت في تطبيق كافة المعاملات إلكترونياً من خلال إطلاقها تطبيقاً ذكياً يتيح للصيادين التعامل إلكترونياً في إصدار الفواتير وعقود الإيجار.

وأشار إلى أن كافة المراسلات المالية والإدارية تم ربطها إلكترونياً من خلال التطبيق الذكي الذي يمكن للمتعاملين والصيادين من طباعة العقود دون تكبد المجيء إلى إدارة ومكاتب الجمعية.

وقال، إن التعاملات سواء في قسم الدلالة أو المبيعات أو مصنع الثلج أو مصنع القراقير ستكون جميعها ذكية.

معدات

وأوضح أن الجمعية توفر العديد من مستلزمات ومعدات الصيد للصيادين، إضافة إلى تقديم حسومات تصل إلى 10 % من تلك المعدات، كما تم تخفيض أسعار عقود الإيجار من 1000 درهم لتصبح 600 درهم، وتخفيض نسبة الدلالة من %7 رسوماً إلى 5 %، إضافة إلى الحسومات والتقسيط في مصنع القراقير وقسم المشتروات، وخدمة سحب القوارب والإنزال في الميناء وإلى الورشة من خلال 6 مركبات مختلفة الأحجام والأوزان.

إشعارات البيع

وقال رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين: إن التطبيق الذكي كذلك يعرّف الصيادين بحركة الدلالة على الأسماك وإشعارات كل عملية شراء أو بيع حتى يكون العضو على علم بها، كما يمكن الصياد من الاطلاع على جميع الرخص وتواريخ الانتهاء مثل رخصة القارب والصيد وعقد الإيجار وبطاقة دخول الميناء، إضافة إلى إمكانية تحميل بطاقة الميناء على الهاتف الذكي «الاندرويد والآيفون» حتى يسهل على الصيادين دخول الميناء في أي وقت بكل يسر دون عراقيل، مبيناً أن التطبيق يمكن الصيادين من الاطلاع على الهيكل الإداري لأعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وعن كافة المعلومات التي تتعلق بجمعية أم القيوين التعاونية للصيادين.

10 %

وأضاف أن جمعية الصيادين في أم القيوين توفر العديد من مستلزمات الصيد وبأسعار مناسبة وبأقل بكثير من الأسعار في الأسواق الأخرى لأكثر من 420 صياداً مواطناً مسجلين في الجمعية، وذلك بهدف التخفيف عن الصيادين، إضافة إلى عروض وحسومات يتم تنظيمها من فترة إلى أخرى، مبيناً أن هناك اتفاقات مع بعض الشركات لتقديم حسومات تبلغ 10 % في المكائن في حال رغب الصياد بشرائها، من خلال رسالة تمنح من الجمعية للصيادين.

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