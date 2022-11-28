تكثيف التوعية يحد من التجمهر في أماكن الحوادث المرورية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد مستطلعو «البيان»، أهمية تكثيف التوعية المرورية، للحد من التجمهر في أماكن الحوادث المرورية.

وكشف الاستطلاع الأسبوعي، الذي أجرته الصحيفة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن 51 % من المستطلعين، رأوا أن منع التجمهر في أماكن الحوادث المرورية، يحتاج إلى تكثيف التوعية، فيما أكد 49 % ضرورة مخالفة المتجمهرين، وذلك للتقليل من التداعيات السلبية للتجمهر على الشوارع والطرقات.

حرص

وأفاد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بأن شرطة دبي تحرص على توعية وتحذير الجمهور باستمرار عبر قنواتها المختلفة من مخاطر التجمهر أثناء الحوادث المرورية، حيث يُشكل ذلك خطورة على حياتهم، ويعد سلوكاً غير حضاري، ويعيق جهود فرق المستجيب الأول ويشغلهم عن أداء مهامهم الأساسية، ويعرقل وصول سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث.

غرامة

ولفت اللواء المزروعي إلى أن البند رقم 74 من قانون السير والمرور الاتحادي، ينص على أن عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء الحوادث تستوجب غرامة قدرها 1000 درهم، إضافة إلى مخالفة عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي لتصبح قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً وست نقاط مرورية، مؤكداً أن تصوير الضحايا ونشر صور الحوادث أو الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي يُعد انتهاكاً لخصوصية الأفراد.

فضول

وأشار المزروعي إلى أن التجمهر بسبب الفضول أو بهدف التصوير يعرض المتورطين للمساءلة القانونية، داعياً السائقين إلى عدم التجمهر في أماكن الحوادث المرورية وإيقاف المركبات لالتقاط الصور باعتباره سلوكاً سلبياً يشكل خطورة على الجميع، مطالباً مستخدمي الطريق بأن يكونوا شركاء فاعلين في جهود الجهات المعنية في الدولة من خلال تحليهم بالمسؤولية واستعدادهم الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث، وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها حفاظاً على الأرواح.

كما أشارت التقارير الشرطية التي تجريها الجهات المختصة في الدولة أن فضوليين من المشاة والسائقين، يتسببون في وقوع عدد من الحوادث المرورية والازدحام على الطرقات نتيجة تجمهرهم أو توقفهم بمركباتهم بالقرب من مواقع الحوادث لمشاهدة التفاصيل وتصويرها، الأمر الذي تسبب في عرقلة وصول سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مواقع الحوادث.

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