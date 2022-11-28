مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية لعام 2023

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2023.

ويأتي هذا القرار، في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن لكافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة، إمكانية التخطيط المسبق للعطلات، وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وتتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص لعام 2023، عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2023، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444هـ، وعطلة وقفة عرفة بتاريخ 9 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة عيد الأضحى من 10 ولغاية 12 ذي الحجة 1444هـ، وعطلة رأس السنة الهجرية بتاريخ 21 يوليو 2023، وعطلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 29 سبتمبر 2023، وعطلة اليوم الوطني من 2 ولغاية 3 ديسمبر 2023.

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