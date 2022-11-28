3 جوائز لـ«الإمارات للخدمات الصحية» ضمن زمام السيفير 2022

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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فازت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بـ 3 جوائز ضمن مسابقة زمام السيفير 2022، وذلك خلال مؤتمر تنمية القوى العاملة الصحية الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء هذا الاستحقاق من خلال برنامج «بيس - للأداء والتميز الإكلينيكي» (PQOP) المختص بالسكري ضمن فئة مجال الرعاية الصحية الرقمية، وجائزة أفضل مبادرة صحية رقمية لتطوير القوى العاملة للعام في مجال الرعاية الصحية الرقمية لتطوير القوى العاملة عن الأنظمة التي تتبناها في تطبيق أفضل ممارسات التدريب والتطوير عبر برنامج «مهاراتي»، بالإضافة إلى فئة أفضل جهة صحية تطبق أفضل الممارسات في مجال دعم استراتيجية الابتكار المؤسسي من خلال برنامج «أفكاري».

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن الفوز يأتي امتداداً لسلسلة من الجوائز الإقليمية والعالمية التي حققتها المؤسسة، انسجاماً مع رؤيتها القائمة على توفير وبناء إجراءات وقائية متقدمة، تضمن توفير أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات الصحية، وتحقيق استراتيجية المؤسسة في تعزيز جودة الحياة الصحية.

بدورها أكدت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة، أن مواصلة المؤسسة تحقيق الإنجازات يأتي في إطار انتهاج استراتيجية شمولية ومتكاملة ترسخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل وتتبنى الفكر الإبداعي كأسلوب حياة لضمان الجاهزية للمستقبل.

ويتضمن برنامج «بيس - للأداء والتميز الإكلينيكي» المختص بالسكري منظومة واسعة النطاق لاستخدام السجلات الصحية الإلكترونية .

ويعتبر برنامج «مهارتي» الفائز بفئة أفضل مبادرة صحية رقمية لتطوير القوى العاملة للعام في مجال الرعاية الصحية الرقمية منصة ذكية موحدة للتعلم الإلكتروني.

وبرنامج «أفكاري» الفائز عن فئة جهة صحية تطبق أفضل الممارسات في مجال دعم الابتكار المؤسسي، منصة لإدارة الابتكار الرقمي .

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