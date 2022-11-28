«الشارقة الخيرية»: 5000 زائر لـ«غيث الثالث» خلال 3 أيام

المصدر: (الشارقة - البيان)

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حقق معرض «غيث3» الذي نظمته جمعية الشارقة الخيرية، خلال الفترة من 17 إلى 19 من شهر نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الذيد نجاحاً كبيراً ولاقى ترحيباً من قبل أفراد المجتمع الذين أشادوا بجهود الجمعية في تنظيم المعرض الذي وفر للأسر المستفيدة ما يزيد على 14 ألفاً من الملابس الجديدة والمواد الغذائية والأحذية والاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة جداً تتناسب مع محدودي الدخل والأسر المتعففة.

وقال الدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية في الذيد: أطلقنا معرض غيث للعام الثالث على التوالي وقد احتوى على حزمة كبيرة من المواد الغذائية الأساسية إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها من المواد المتنوعة التي تمثل أولوية لدى المستهدفين، وعلى مدار 3 أيام حظي المعرض بإقبال كبير من قبل الجمهور والزوار، حيث سجل 5000 زائر وشهد حضوراً كبيراً من الراغبين في الاستفادة من المواد التي رعي في عرضها أن تكون في متناول الأسر المتعففة لتتمكن من توفير ما يلزمها. وتابع: ضم المعرض ما يقارب 14 ألف قطعة من الملابس والأحذية والمواد الغذائية المختلفة، بيع منها نحو 10000 قطعة، ويتم إدخال ريع هذه المواد لدعم مشاريع وأعمال الجمعية، مشيراً أن كافة المواد التي تم عرضها مطابقة للمواصفات الصحية، وقد تم توفيرها بالتعاون مع الجهات الداعمة.

وتوجه محمد بن هويدن الكتبي بالشكر الجزيل إلى الداعمين والمشاركين في أجنحة المعرض الذين حرصوا كعادتهم خلال كل عام في توفير المواد التي تم عرضها والتي غطت احتياجات شريحة كبيرة من المستهدفين وزوار المعرض.

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