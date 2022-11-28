دبي تتصدر العالم على مؤشر «شمس الشتاء»

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي وجهات العالم كافة لقضاء عُطلة شتوية، بحسب نتائج «مؤشر شمس الشتاء» الذي أصدره موقع «بارك سليب فلاي» الشبكي الأمريكي لحجوز الفنادق ومواقف انتظار السيارات في المطارات.

وتعتمد فكرة المؤشر على المقارنة بين أفضل وجهات العالم لقضاء عُطلات شتوية والتمتع بشمس الشتاء، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية، وهي عوامل للتقييم، مثل «متوسط درجات الحرارة في الشتاء»، و«متوسط فترة سطوع الشمس كل يوم في الشتاء»، و«تكلفة الإقامة الفندقية».

ونالت دبي صدارة المؤشر العام، بعد أن حصلت على رصيد مجمل بلغ 8.38 درجات من أصل 10 درجات.

وفي ما يخص أرصدة دبي في المؤشرات الفرعية، كانت على النحو التالي: «متوسط درجات الحرارة في الشتاء» بلغ 68.84 فهرنهايت «20.5 درجة مئوية»، و«مُعدّل سقوط المطر في الشتاء» بلغ 0.55 بوصة «13.97 ملليمتراً»، و«متوسط فترة سطوع الشمس كل يوم في الشتاء» بلغ 8.82 ساعات يومياً، و«الوسوم (هاشتاغز) التي تتضمن صوراً لدبي عبر منصة «انستغرام» لتبادل الصور»، بلغ عددها 111.4 مليون وسم، ومن الجدير بالذكر أن دبي تصدرت في هذا المؤشر بفارق شاسع عن أقرب المنافسين، وهي مدينة لوس أنغلوس الأمريكية، التي نالت المركز الــ14 في المؤشر العام، والمركز الثاني في عدد الوسوم التي تتضمن صورها عبر «انستغرام»، وبلغ عددها 79.2 مليون وسم، أي بفارق يتجاوز 32 مليون وسم عن دبي.

كما تصدرت دبي بفارق شاسع عن أقرب منافسيها أيضاً في مؤشر فرعي آخر، وهو «عدد مرات البحث في محرك البحث «جوجل» على مدار العام الجاري عن عُطلات شتوية يمكن قضاؤها في كل وجهة»، حيث بحث راغبو قضاء العطلات الشتوية عن دبي عبر «جوجل» 2790 مرة، وبفارق 220 مرة عن أقرب المنافسين، وهي العاصمة البرتغالية لشبونة، التي نالت المركز الــ16 في المؤشر العام، فيما نالت المركز الثاني في عدد مرات البحث عبر «جوجل» لقضاء عُطلات شتوية بها 2570 مرة.

وتصدرت دبي عالمياً في مؤشر فرعي ثالث، وهو «مرات البحث عبر محرك البحث «جوجل» على مدار العام الجاري عن أنشطة ترفيهية شتوية يُمكن ممارستها في كل وجهة»، بعدد 55.100 مرة، وبفارق يقترب من 20 ألف مرة، عن أقرب المنافسين، وهي لشبونة أيضاً، التي نالت المركز الثاني في هذا المؤشر الفرعي بعدد 36500 مرة.

وأخيراً، وفي ما يخص المؤشر الفرعي «تكلفة الإقامة الفندقية»، فقد بلغ متوسط سعر الليلة الفندقية في دبي في موسم الشتاء 205 دولارات.

وجاءت العاصمة التايلاندية، بانكوك، في المركز الثاني، برصيد 8.11 درجات في المؤشر العام، فيما حلّت كيب تاون في المركز الثالث برصيد 7.72 درجات. وكان المركز الرابع من نصيب أبوظبي برصيد 7.55 درجات.

المرة الرابعة

ومن الجدير بالذكر أن هذه المرة الرابعة التي تنال فيها دبي الصدارة العالمية في مؤشر للوجهات السياحية في غضون 3 أشهر فقط.

وكانت المرة الأولى في شهر يوليو الماضي، حينما تصدرت دبي الوجهات السياحية العالمية من ناحية الشعبية عبر منصة «تيك توك» الشهيرة لبث ومشاركة الفيديوهات، وذلك استناداً إلى عدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحمل الوسم «هاشتاغ دبي» عبر المنصة. وبلغ عدد مرات المشاهدة 81.8 مليار مشاهدة، لتتصدر بذلك مُدُن العالم كافة، وذلك وفقاً لنتائج «مؤشر السفر 2022»، الذي قام بإعداده موقع «باونس.كوم» الأمريكي لحجز تذاكر السفر.

وجاءت المرة الثانية في يوليو الماضي أيضاً، حينما تصدرت دبي الوجهات السياحية الأكثر شعبية على مستوى العالم في الأفضلية والشعبية لدى المُسافرين لغرض قضاء العُطلات، بحسب نتائج دراسة حديثة أجرتها سلسلة فنادق «بريمير إن» البريطانية العالمية.

أما المرة الثالثة، فكانت منذ بضعة أيام، حينما تصدرت دبي الوجهات السياحية عبر «تيك توك» أيضاً، ولكن هذه المرة استناداً إلى عدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر منصة «تيك توك» الشهيرة لبث ومشاركة الفيديوهات، بحسب الدراسة التي أجراها موقع «airportparkingreservations.com» الشبكي الأمريكي لحجوز مواقف انتظار السيارات في المطارات.

وأفادت نتائج الدراسة بأن صدارة دبي جاءت بفارق كبير عن أقرب منافسيها، فبلغ عدد مرات مشاهدة الفيديوهات الخاصة بدبي عبر «تيك توك» 92 مليار مشاهدة، فيما جاءت برشلونة في المركز الثاني بـ61.3 مليار مشاهدة، بينما حلّت لندن ثالثة بـ42.7 مليار مشاهدة.

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