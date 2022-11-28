محمد بن راشد: لدينا المدينة الأجمل عالمياً.. وهدفنا أن تكون الأرياف والبراري بدبي بين الأفضل والأكثر متعة وجمالاً

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، وتمتد على مساحة 2216 كيلومتراً مربعاً، وتشمل مناطق مثل: لهباب، ومرغم، والمرموم، والليسيلي، والفقع، والعوير، وذلك بهدف المحافظة على طبيعتها وتوفير كافة الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوارها لتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير تجربة سياحية متميزة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة.

كما اعتمد سموه حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية، لدعم مناطق الأرياف والبراري في دبي، التي روعي فيها المحافظة على المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية، ودعم المزارعين والمنتجات المحلية، وخلق فرص استثمارية للأهالي، حيث سيتم الإشراف على تنفيذ المشاريع والمبادرات وحوكمتها من خلال اللجنة العليا للتخطيط الحضري.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لمنصة الكثبان في منطقة سيح السلم، حيث كان في استقباله معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، ورئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري، واستمع سموه لشرح عن الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي وتفاصيل مشروع مسار سيح السلم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «وجهنا بأن تكون خطة تطوير الأرياف والبراري ذات عوائد اقتصادية مباشرة على أبناء هذه المناطق».

وأضاف سموه: «لدينا اليوم المدينة الأجمل والأرقى في العالم.. وهدفنا أن تكون الأرياف والبراري التابعة لدبي بين الأفضل والأكثر جمالاً ومتعة للجميع».

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «اعتمدنا الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي على مساحة 2216 كم مربعاً من مساحة دبي، وتشمل مناطق مثل الليسيلي ولهباب والمرمرم والفقع والعوير وغيرها. لدينا المدينة الأجمل عالمياً.. وهدفنا القادم أن تكون أرياف دبي وبراريها بين الأكثر متعة وجمالاً».

وتابع سموه: «تطوير أرياف وبراري دبي يشمل مساراً سياحياً بطول 100 كم الأول من نوعه في المنطقة.. ومحميات طبيعية.. ومحطات للرياضات الصحراوية.. ومبادرات تنموية تخدم أبناء هذه المناطق.. سيتم توفير تجربة سياحية مختلفة وجديدة في أرياف وبراري دبي.. والقادم أجمل وأمتع».

خطة شاملة

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي كخطة تنموية وشاملة للعشرين عاماً المقبلة تتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040، وتتضمن مشاريع ومبادرات تنموية تخدم أهالي المناطق وتلبي احتياجاتهم، وذلك استجابة لرؤية سموه بأن تكون «دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم».

حضر الزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وسيتم تحديد هوية لكل منطقة تراعي خصوصيتها، وتدعم المزارعين والمنتجات المحلية لتوفير فرص بيع المنتجات، وتعزز جاذبية أرياف وبراري دبي كمناطق سياحية، وتشمل الخطة توفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة لأهالي وزوار المناطق، كما سيتم تطوير الحدائق العامة، وتحسين أعمال الطرق والحلول المرورية لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، بالإضافة إلى تطوير منظومة تنقل مستدامة تتضمن توفير حافلات مباشرة من المحطات الرئيسية إلى هذه المناطق، مع تخصيص أماكن للدراجات الهوائية والسكوتر.

مشروع مسار سيح السلم

واعتمد سموه مشروع مسار سيح السلم (Route 1)، وهو عبارة عن طريق بطول 100كم للمركبات والدراجات الهوائية بهوية مميزة مبنية على مبدأ «scenic route» ومرافق تهدف إلى توفير تجربة سياحية متكاملة، ويهدف إلى زيادة الأنشطة والفعاليات والخدمات التي تعزز السياحة الصحراوية، ويوفر الفرص الاستثمارية لأهالي المناطق ويدعم المشاريع الوطنية المحلية لتنشيط السياحة وتشجيع رواد الأعمال وفق ضوابط معينة للحفاظ على طبيعة المناطق وهويتها المميزة.

كما يشتمل المسار على عدد من المشاريع والمبادرات، منها توفير مرافق وخدمات للزوار على امتداد المسار، وإحياء التراث وتوفير رحلات لموقع ساروق الحديد الأثري، وقرية المرموم التراثية، وتنظيم نشاط ركوب الخيل والجمال، وتوفير تجربة مسار المشي في الصحراء «Desert Walk».

وسيتم توفير مخيمات ونزل عبارة عن قبب زجاجية (Domes) لها نوافذ بانورامية، واستراحات مفتوحة للاستمتاع والإقامة بجانب البحيرات القائمة في المنطقة، وتوفير مناطيد عمودية لرؤية المنطقة والاطلاع على منظر البحيرات من الأعلى لالتقاط صور تذكارية، وتوفير زوارق التجديف (الكاياك)، ومحلات للهدايا التذكارية، ومقاهٍ بجانب منطقة البحيرات لإثراء تجربة الزوار.

كما سيشمل مشروع مسار سيح السلم Route 1، تجربة مشاهدة سينما في الهواء الطلق من خلال مبادرة السينما المفتوحة، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات والمعارض الفنية، وتحديد منطقة مخصصة للكرفانات (Caravan Park)، وذلك بتوفير البنية التحتية والمرافق العامة لاستقبال وقوف الكرفانات.

مبادرات رياضية

ويشمل المشروع أيضاً مبادرات رياضية، مثل القفز بالمظلات، والمنطاد، وأنشطة السفاري، ونادي طائرات وسيارات التحكم عن بُعد، وتوفير أول مسار مخصص للوسائل الصحراوية البرية والدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي الصحراوي، يربط مناطق الجذب السياحية، والمراكز الترفيهية المتكاملة مع المسار القائم للدراجات الهوائية في القدرة وسيح السلم.

وسيتم بجانب ذلك إنشاء محطة صحراوية للتزلج على الرمال، والقيادة الصحراوية، وتوفير المرافق والخدمات اللازمة، بهدف توفير تجربة فريدة تتيح للزوار الاستمتاع بالجولات والمغامرات والأنشطة والرياضات المختلفة بطريقة آمنة ومنظمة وفقاً لأعلى معايير السلامة، كما يشمل المشروع توفير جولات الهليكوبتر حول المنطقة للاستمتاع بالمناظر البرية من الأعلى.

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