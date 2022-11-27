«الموارد البشرية والتوطين»: أكثر من 36 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين دقة الأرقام التي أعلنت عنها مؤخراً حول أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومنها ارتفاع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في 2022 مقارنةً بـعام 2020 بواقع 27%، ومعدل توظيف 100 مواطن في القطاع الخاص يومياً، إذ يعمل حالياً أكثر من 36 ألف مواطن في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن منظومتها الرقمية المرتبطة بـ52 جهة حكومية اتحادية ومحلية تسهم بفاعلية في متابعة الأوضاع الوظيفية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وحصر أعدادهم بدقة، كما أن جميع تصاريح عمل الموظفين في القطاع الخاص، ومنها تصاريح عمل المواطنين، تصدر من خلال المنظومة الرقمية التابعة الوزارة.

وشددت على أن نظامها للتفتيش الذكي والميداني يشكل آلية اضافية للرقابة على الشركات ومتابعة أوضاع المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

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