تعزيز التعاون بين دائرتي القضاء و«الثقافة والسياحة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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ناقشت دائرتا القضاء في أبوظبي والثقافة والسياحة خلال اجتماع تنسيقي افتراضي سبل دعم شراكتهما الاستراتيجية وتطويرها والخطط المشتركة للترويج لخدمات الزواج المدني للأجانب التي تقدمها دائرة القضاء، من خلال تعريف السياح والزوار القادمين إلى الدولة بالخدمة، والتسهيلات التي توفرها دائرة الثقافة والسياحة لمساعدتهم على إقامة حفلات الزفاف.

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات والتعريف بالخدمات المقدمة والعمل على تطويرها لضمان إتاحتها للمتعاملين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

تعريف

وتستهدف الخطة الترويجية تعريف الزوار والسياح بخدمات الزواج المدني للأجانب، والاستفادة منها بإتمام الزواج خلال فترة زيارتهم للدولة، إلى جانب اختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية في أبوظبي، التي تشكل نموذجاً غير مسبوق ومتطوراً لمحكمة الأسرة بشكل عصري، وتعد أحد معالم التطور الرائد الذي حققته أبوظبي في هذا المجال.

يشار إلى أن قانون الزواج المدني وآثاره في أبوظبي يجسد الحرص على تطوير منظومة متكاملة تحقق التميز والريادة عالمياً، ولا سيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية، كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية، الأمر الذي يعزز مكانتها وتنافسيتها، باعتبارها مقصداً للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ظل البيئة التشريعية والقضائية التي تضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.

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