وفد الأكاديمية السنغافورية يطلع على الجهود التطويرية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع وفد الأكاديمية السنغافورية على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومركز المدينة الآمنة في قطاع شؤون القيادة.

والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد برئاسة أنور بن عبدالله الرئيس التنفيذي للأكاديمية السنغافورية وبحضور العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة.

وجرى في اللقاء بحث تعزيز التعاون التدريبي بين أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والأكاديمية السنغافورية وتبادل الخبرات ووجهات النظر في آفاق مستقبل التدريب وإعداد الكوادر الشرطية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة بما يعزز جهودهم في مجالات العمل الشرطي والأمني.

واستمع الوفد إلى شرح عن جهود الأكاديمية في استثمار بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب واستخدام التقنيات الحديثة في تصميم المواد والتفاعل مع المتدربين والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة وأبرزها التدريب الافتراضي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء باحتسابها متطلباً حيوياً لإيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية والتدريبية.

وضم الوفد السنغافوري الضيف تان بوي سنغ نائب مدير قسم المشاركة والعلاقة المؤسسية وسو جيا ينغ كبيرة الموظفين التنفيذيين - قسم التقييم والدراسات التحليلية القيادية.

وزار الوفد السنغافوري الضيف مركز المدينة الآمنة وكان في استقباله العميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي ورافقهم في الجولة بالمركز.

تقنيات

وقدم المقدم سعيد عبدالله الرشيدي في شرطة أبوظبي شرحاً عن التقنيات والأنظمة الذكية وآلية العمل وارتباطها بالأبراج والكاميرات ونظم التتبع الجغرافي والأمني للمركبات الثقيلة باعتماد أنظمة الرقابة في المركز والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية.

وذكر أن مركز المدينة الآمنة يعد أحد المشروعات التقنية الريادية التي تستعين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها الاستراتيجية للتطوير والتحديث والتنبؤ بالجريمة والوقاية منها وتعزيز مستوى إدارة السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطرق وفقاً لتقنيات متطورة تعد الأحدث على المستوى العالمي عبر الرقابة الإلكترونية للطرق ورصد المركبات المخالفة والبرامج التي تقوم بتحليل البيانات المرورية والجنائية باستمرار وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة في اتخاذ القرار وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين موضحاً أنها تعمل مركز استشعار مبكراً عبر ارتباطها بالمنظومة الوطنية للإنذار المبكر وتقوم بإرسال التحذيرات للجمهور عن الأخطار والمهددات قبل وبعد وقوعها باستخدام نظامي الاستشعار والبث والإرسال، في إرسال الرسائل الإلكترونية المتغيرة والتحذيرية وقت الأحوال الجوية المتقلبة، والحوادث الجسيمة وإغلاق الطرق عبر الشاشات في الأبراج الذكية والشواخص المرورية الإلكترونية والرسائل عبر الهواتف المتحركة والتطبيقات الشرطية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز