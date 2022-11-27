أكاديمية شرطة دبي تستقبل وفداً من نظيرتها «السنغافورية»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت أكاديمية شرطة دبي، وفداً من أكاديمية الشرطة السنغافورية، وكان في استقبال الوفد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، والعميد سلطان علي خميس الشامسي، نائب مدير الأكاديمية بالوكالة، وعدد من الضباط.

ورحب اللواء غيث السويدي، بالوفد الزائر الذي ضم اللواء أنور عبدالله، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الشرطة السنغافورية، وليان قيم هوا، نائب مفوض الشرطة لشؤون العمليات، ومرافقيهما، مؤكداً حرص شرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسات الأمنية والشرطية والجهات كافة ذات الصلة بالعمل الأمني، بهدف تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الناجحة في العمل الشرطي.

شرح

وعقب مراسم الاستقبال الرسمية، استمع الضيوف إلى شرح مُفصل عن الأكاديمية، وأهدافها، ورسالتها، ورؤيتها المستقبلية، والبرامج التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا، والطلبة المرشحين والمرشحات، وطلبة الدراسات المسائية المُنتظمة.

وزار الوفد ميدان التدريب العام، لاستعراض التدريبات اليومية للمُنتسبين، وتم الاستماع إلى معزوفات قدمتها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، ثم انتقل الوفد إلى نادي ضباط شرطة دبي لمشاهدة فيلم عن الأكاديمية.

وفي ختام الزيارة، شكر الوفد الزائر القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في أكاديمية شرطة دبي، على هذه الزيارة، متمنين لها دوام التقدم والازدهار، ثم تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

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