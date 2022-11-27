«إفكو» تتبرع بمليون درهم دعماً للنزلاء المعسرين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بحضور العميد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، عبد الغني عبدالله، مدير عام الشؤون المؤسسية وتطوير الأعمال بمجموعة شركات إفكو العالمية للأغذية، وأحمد السعدي، مدير إدارة تنمية الإيرادات والشراكات بجمعية دار البر.

وقدمت مجموعة شركات إفكو العالمية للأغذية دعماً مالياً بمبلغ مليون درهم كتبرع لصالح المعسرين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة في تخفيف معاناة النزلاء، ومد يد العون لمن ضاقت بهم السبل وكبلتهم الديون.

وفي نهاية اللقاء، توجه اللواء محمد المر، بالشكر الجزيل للمعنيين في شركة إفكو على مبادرتهم المجتمعية ومساعدة النزلاء في بناء حياة جديدة، ولم الشمل مع أسرهم، مثمناً مساهمتهم الخيرية بمد يد العون للنزلاء المعسرين، وما لمبادرتهم من أثر بالغ في قلوب النزلاء الذين سيستفيدون من المبلغ المتبرع به.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز