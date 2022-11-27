محمد بن راشد يعتمد الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي على مساحة 2216 كم مربع من مساحة دبي وتشمل مناطق مثل الليسيلي ولهباب والمرمرم والفقع والعوير وغيرها.

وأوضح سموه أن الهدف القادم هو أن تكون أرياف دبي وبراريها بين الأكثر متعة وجمالاً.

وقال سموه: "لدينا المدينة الأجمل عالمياً ".

وأضاف: " تطوير أرياف وبراري دبي يشمل مساراً سياحياً بطول 100 كم.. الأول من نوعه في المنطقة .. ومحميات طبيعية .. ومحطات للرياضات الصحراوية .. ومبادرات تنموية تخدم أبناء هذه المناطق .. سيتم توفير تجربة سياحية مختلفة وجديدة في أرياف وبراري دبي .. والقادم أجمل وأمتع ".

اعتمدنا الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي على مساحة ٢٢١٦ كم مربع من مساحة دبي، وتشمل مناطق مثل الليسيلي ولهباب والمرمرم والفقع والعوير وغيرها. لدينا المدينة الأجمل عالمياً .. وهدفنا القادم أن تكون أرياف دبي وبراريها بين الأكثر متعة وجمالاً .. pic.twitter.com/klTfSLM98Y — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 27, 2022

تطوير أرياف وبراري دبي يشمل مسار سياحي بطول ١٠٠ كم الأول من نوعه في المنطقة .. ومحميات طبيعية .. ومحطات للرياضات الصحراوية .. ومبادرات تنموية تخدم أبناء هذه المناطق .. سيتم توفير تجربة سياحية مختلفة وجديدة في أرياف وبراري دبي .. والقادم أجمل وأمتع .. pic.twitter.com/a3QU9K7su7 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 27, 2022

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