طرق دبي تنجز أعمال تطوير شارع المنامة

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات الانتهاء من أعمال تطوير شارع المنامة في دبي، الذي يعد جزءً من مشروع تطوير شارع دبي-العين الذي افتتح في مايو 2022، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية لقطاعي الطرق والنقل، ودعم مسيرة التطور العمراني والتنمية المستدامة لإمارة دبي.

وتضمنت أعمال تطوير شارع المنامة، إنشاء محور مروري جديد يربط شارع الميدان مع شارع المنامة ويعبر فوق طريق دبي العين من خلال وصلة مجسرة بأربعة مسارات مرورية فى كل إتجاه مع منحدرات ربط مع طريق دبي العين.

وشمل نطاق عمل المشروع كذلك تطوير ورفع كفاءة شارع المنامة القائم من خلال تحويل الدوارات الثلاثة الأولى على شارع المنامة مع كل من شارع عدن وشارع صنعاء وشارع ند الحمر إلى تقاطعات أرضية محكومة بإشارات ضوئية، وكذلك زيادة عدد المسارات المرورية إلى أربع مسارات في كل اتجاه حتى تقاطع ند الحمر مع تعديل بعض المسارات المرورية لشارع عدن، والذي ساهم بدوره في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 16000 مركبة في الساعة لكلا الاتجاهين، وتخفيض معدلات التأخير، وتسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها على امتداد التقاطعات.

وتضمنت أعمال التطوير تحويل تقاطع شارع المنامة مع شارع ند الحمر من دوار إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، وتخصيص مسارين بحد أدنى لحركة الدوران لليسار في كافة الاتجاهات، وكذلك مسار حر للدوران لليمين مع ثلاثة مسارات مرورية (كحد أدنى) للمرور المستمر.

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