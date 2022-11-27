هيئة كهرباء ومياه دبي تدشن محطتي نقل رئيسيتين جديدتين في منطقتين لإسكان المواطنين

المصدر: وام

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دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطة نقل رئيسية جهد 132/11 كيلوفولت بمنطقة إسكان العوير الأولى بقدرة إجمالية 150 ميجافولت أمبير وتكلفة تصل إلى 180 مليون درهم. كما دشنت الهيئة محطة نقل رئيسية جديدة جهد 400\132 كيلوفولت بمنطقة جبل علي الأولى والخطوط الهوائية التابعة لها بقدرة إجمالية 2000 ميجافولت أمبير وتكلفة 338 مليون درهم. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لمحطات النقل جهد 400 كيلوفولت في دبي إلى 27 محطة، وعدد محطات النقل جهد 132 كيلوفولت إلى 333 محطة، بالإضافة إلى 30 محطة نقل جديدة جهد 132 كيلوفولت قيد الإنشاء.

كما أرست الهيئة عقوداً لإنشاء خمس محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132/11 كيلوفولت في مناطق إسكان المواطنين في كلٍ من وادي العمردي، وادي الشبك، ند حصة، الخوانيج الثانية والعوير الأولى بتكلفة إجمالية تصل إلى 440 مليون درهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتعزيز أسباب الحياة الكريمة للأسر المواطنة، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ الخطة الإسكانية المتكاملة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي خلال السنوات الأربع القادمة، ورفع جودة الحياة في جميع الأحياء السكنية للمواطنين، وتعزيز الرفاه الاجتماعي.

وأضاف معاليه: "نعمل على توفير بنية تحتية متطورة تضمن مواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وتواكب ازدهار دبي، وتحقق خطة دبي الحضرية 2040. وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 إلى 10 مليارات درهم؛ منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت. وسجلت الهيئة نمواً في عدد محطات النقل الجديدة بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأسهم اعتماد الهيئة على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها التشغيلية، في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة منذ عام 2018."

من جانبه، أكد المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة، أن تنفيذ محطات النقل يتم وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات النقل، بما يعزز جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

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