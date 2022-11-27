سفير قرغيزستان لـ« البيان»: الإمارات عززت موقعها الريادي عالمياً

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد عبد اللطيف جمعة بايف سفير جمهورية قرغيزستان لدى الدولة، أن الإمارات عززت موقعها الريادي عالمياً، بتبنيها منظومة القيم، وذلك منذ نشأة الاتحاد، الذي قام على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق، وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية، واحترام الهوية الوطنية.

ودعمت الدولة تلك المبادئ، بحزمة من القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان تلك التوجهات، حتى أصبحت الإمارات رمزاً وعاصمة للتسامح في العالم، إذ كفلت قوانين دولة الإمارات للجميع العدل والاحترام والمساواة، وجرمت الكراهية والعصبية، وأسباب الفرقة والاختلاف، كما اعتمدت مادة التربية الأخلاقية التي يتم تدريسها في مدارس الدولة.

ورفع بايف أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة العيد الوطني 51 لدولة الإمارات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وجميع أفراد شعب الإمارات الكريم، والمقيمين على أرضها الطيبة.

علاقات وطيدة

وأشار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان، تتمتعان بعلاقات ثنائية وطيدة، حيث قطع البلدان خطوات مهمة في تأطير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال عدد من اتفاقيات التعاون المهمة، ومن أبرزها، اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي وقعها البلدان، وتم بموجبها تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، منوهاً بأن البلدين قطعا أشواطاً واسعة خلال السنوات القليلة الماضية، في تنمية شراكاتهما إلى مستويات متميزة.

وقال بايف إن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة الإمارات، بفضل النظرة العميقة للقيادة الرشيدة، التي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً حرص بلاده واهتمامها بتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، إلى مستويات أرحب في المجالات كافة.

وذكر أن الإمارات قد نجحت في تعزيز مكانتها، كإحدى أكثر الوجهات العالمية على مستوى الأمن والأمان، ومستوى جودة الحياة، وهو ما أسهم في تعزيز مسيرتها التنموية والحضارية.وأفاد بأن الجالية القزغيزية العاملة، تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار على أرض دولة الإمارات، التي حققت مكانة متقدمة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً، بشهادة التقارير الدولية، في ضوء الجهود الحثيثة، التي تبذلها الحكومة الإماراتية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لاستكمال كل الركائز التي تكفل أمن وسلامة المجتمع.

نموذج يحتذى

ولفت إلى أن دولة الإمارات، ومنذ قيام الاتحاد، اختارت طريق التميز والإبداع، لتسلكه في سبيل تحقيق رفعة شعبها، وازدهار مستقبله، عن طريق مبادرات ومشاريع تعين عن تحقيق نقلات نوعية في حياة أهلها، وتقدم نموذجاً يحتذى في التطوير المستمر، من أجل غد أفضل للجميع.

وأكد سفير جمهورية قرغيزستان عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بلاده مع الإمارات، وضرورة تعزيزها بمزيد من التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع حجم التجارة بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن زيارة وفد الإمارات التجاري والاستثماري إلى قرغيزستان، يكتسب أهمية كبيرة في الأوساط الاستثمارية والتجارية.

وقال: توجد إرادة مشتركة بين قيادتي البلدين لتنمية العلاقات إلى مستويات جديدة، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما.

مآثر

أشار سفير قرغيزستان إلى إعلان صادر جباروف رئيس قرغيزستان، إطلاق اسم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، على إحدى قمم الجبال الجليدية في جمهورية قرغيزستان، تكريماً لمآثره وقيمه الإنسانية الخالدة، وكذلك إطلاق اسم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، على إحدى المدارس الحكومية.

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