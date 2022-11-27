محمد بن سعود يشهد الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 الذي أقيم بنادي الإمارات برأس الخيمة عصر أمس.

يأتي الاحتفال في إطار احتفالات إمارة رأس الخيمة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات قيادة وحكومة وشعباً والمقيمين على أرضها، والتي تغمر فيها الفرحة ومعاني الفخر أرجاء دولتنا المباركة التي تواصل مسيرتها المظفرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للجنة المنظمة أكدت على ما تعيشه دولة الإمارات من تقدم في المجالات كافة في ظل دولة الاتحاد، مستذكرة 5 عقود من النماء والازدهار يجني ثمارها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل.

راية

ونوهت اللجنة بالأيادي البيضاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى بنيان دولة الاتحاد ورفع راياتها خفاقة عالية بمعية إخوانه الآباء المؤسسين رحمهم الله ومن بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي قاد مرحلة التمكين بكل حكمة، وليواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة الاتحاد بكل اقتدار نحو غاياتها المنشودة وآمالها الكبيرة في مزيد من الخير والنماء والتقدم والازدهار وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تبادل شعب الإمارات حباً بحب ووفاءً بوفاء.وتضمنت فعاليات الاحتفال فقرات فنية وأهازيج شعبية بالمناسبة قدمتها فرق دبا الحربية، وفقرة التنورة المصرية، إلى جانب تنظيم مسابقات وجوائز وعروض فنية وأكلات شعبية وفعاليات للأطفال علاوة على خيمة الحناء.

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