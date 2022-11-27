فعاليات نوعية في مختلف مناطق الدولة بمناسبة عيد الاتحاد 51

المصدر: دبي - البيان

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تقام في مختلف مناطق الدولة فعاليات واحتفالات بمناسبة عيد الاتحاد 51، وتتنوع الاحتفالات بين المهرجانات الثقافية والفنية والفعاليات التي تستذكر قيم المؤسسين وجهودهم المخلصة في سبيل النهوض بالبلاد والعباد، أضف إلى ذلك الفخر والتغني بإنجازات الدولة على مدار 5 عقود. وتستضيف البطائح في إمارة الشارقة احتفالات عيد الاتحاد الـ51، لتنطلق من يوم أمس.

وتضم الاحتفالات مسيرة تجمع بين الدوائر والهيئات الحكومية والأعيان وأهالي منطقة البطائح والمدارس ومفوضية كشافة الشارقة والفرقة العسكرية، بمشاركة فرق الفنون الشعبية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية. واحتفاءً بحياة البادية وتراث الأجداد عاش أهل البطائح بدءاً من التاسعة صباح أمس يوماً تراثياً كاملاً في البر يعيد إحياء التقاليد والعادات الإماراتية ونمط حياة الماضي.

ومن الرابعة والنصف وحتى العاشرة من مساء كل يوم بالفترة من 28 - 30 نوفمبر، تنطلق من المجلس البلدي وبلدية البطائح جولة الحافلة «جولة سياحية في الشارقة»، التي ستجوب المناطق السكنية لتوزيع الأعلام وهدايا عيد الاتحاد

وفي حديقة البطائح العامة سيعيش المحتفلون فقرات من التراث الشعبي وعروضاً فنية وطنية، ويستمعون إلى قصائد شعرية وطنية في حب الإمارات.

ووسط مظاهر الفرح والحبور سيتم في بلدية البطائح تزيين كل سيارات البلدية بشعار عيد الاتحاد، لتعم مظاهر البهجة أرجاء البطائح، مع رسم علم الدولة بالزهور وكتابة اليوم الوطني بالنباتات في شكل هندسي.وستقدم في الحدائق مأكولات شعبية تعدها الأسر المنتجة، وذلك بفترة بعد العصر إلى بعد المغرب، وفي ختام الاحتفالات خلال الفترة المسائية تقام في حدائق الأحياء السكنية فقرات تراثية وعروض من الأطفال ومسابقات شيقة.

المدام

وتحط في منطقة المدام احتفالات الشارقة بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاتحاد وتأسيس الدولة، وتنتشر منها إلى ربوع «المدام» الغالية في وطن غالٍ على قلوب أبنائه، لتروي قصص الإنسان الإماراتي الراسخة جذوره في الأرض الطيبة المعطاءة والكريمة كرم حاتم الطائي، وهو يقدم أغلى ما عنده لضيفه.

كذلك تستقبل «المدام» ضيوف احتفالاتها ليشعروا أنهم أهل الدار، إكراماً لعيون الوطن، إذ تنتقل احتفالات الشارقة إلى ضيافة «المدام» في 29 نوفمبر ليستمتع الجمهور في فترة الاحتفالات الصباحية المقامة في مقر البلدية باحتفالات الموسيقى الشرطية وعروض الفرقة الحربية ومعرض فنّي لصور ورسومات توثق تاريخ الاتحاد، وسيقوم حشد من أهالي «المدام» بالمشاركة في توقيع وثيقة الولاء، التي ترمز إلى محبة الوطن.

وفي المساء بالفترة من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، تقام أنشطة في حديقة المدام العامة ليستمتع بها جميع أفراد العائلة، حيث ستشهد أمسية شعرية يشارك بها الشعراء وفعاليات للأطفال، وأكلات شعبية من الأسر المنتجة، إضافة إلى مسابقة اليولة، والورش المتنوعة.

وقال سلطان محمد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام: «في خضم برنامج احتفالي ثري، لا يفوتنا الإشادة بمبادرة أهالي المدام الذي اختاروا توقيع وثيقة الولاء للوطن في عيده الـ51، لتكون وثيقة للتاريخ يشهد بها القاصي والداني، وثيقة محبة لوطن أعطى كما لم يعطِ غيره، وأحبّه أبناؤه كما لم يُحَب وطنٌ قبله ولا بعده، إنها وثيقة إعلان اتحاد الإنسان والوطن في جسد واحد اسمه دولة الإمارات العربية المتحدة».

دبا الحصن

ونظمت بلدية مدينة دبا الحصن بالتعاون مع المجلس البلدي احتفالاً بمناسبة العيد الوطني الإماراتي الـ51، بمشاركة عدد من الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية العاملة بالمدينة، إضافة إلى المدارس وأهالي مدينة دبا الحصن، وذلك تجسيداً لمشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وتأكيداً لمشاعر المحبة والسلام والتكاتف بين كافة أبناء الإمارات.

واستقطبت احتفالية مدينة دبا الحصن بعيد الاتحاد الـ51 آلاف المواطنين في تظاهرة حب، جالت أنحاء المدينة في مسيرة راجلة، انطلقت من أمام حديقة الشاطئ بالمدينة الفاضلة وصولاً إلى سارية العلم بالمدينة، حيث تنوعت المسيرة بالفقرات الشعبية والأهازيج الوطنية تعبيراً عن مشاعر الفرح والبهجة بالعيد الوطني الإماراتي الـ51، كما رافق الفعاليات عدد من فرق الفنون الحربية والفلكلور الشعبي والمسابقات وغيرها.

حضر الاحتفال الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، وأحمد عبدالله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وطالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، وكافة موظفي البلدية وعدد من أهالي دبا الحصن في الاحتفال بهذه المناسبة، تعبيراً منهم عن الثقة غير المحدودة من شعب الإمارات في قيادته التي صنعت بتوجيهاتها ورؤيتها الثاقبة أحد أفضل النماذج العالمية في الرقي والتطور الحضاري والإنساني، وفي التسامح والعدل والمساواة بين كافة المقيمين على أرضها.

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