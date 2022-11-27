المصادقة على أسماء الفائزين بـ «تقدير»

المصدر: دبي – البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي تنظم جائزة «تقدير» احتفالاً كبيراً بعد غد ، للكشف عن أسماء الشركات والعمال الفائزين، بحضور حشد من كبار المسؤولين من داخل الدولة وخارجها.

وأكد معالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس لجنة المحكمين الخاصة بجائزة (تقدير العمالية) أن الجائزة تمضي قدماً على طريق تعزيز سمعة دبي، كمدينة توفر أفضل سبل العيش والعمل الكريم لملايين العمال الذين يساهمون في بناء نهضتها، منوهاً بالدور المهم الذي تلعبه الجائزة لتوثيق التعاون المشترك بين أصحاب العمل والعمال، بما يخدم مصالح الطرفين وطموحاتهما.

إنجازات

وقال: «سعيد بما سجلته الجائزة من إنجازات في دورتها الخامسة للعام 2022 والأصداء الطيبة التي تتركها في أوساط العمال والشركات، والتي كان من أبرزها استفادة أكثر من 160 ألف عامل من بطاقة الحسومات الخاصة التي تمنحها لإصحاب الياقات الزرقاء بالإضافة إلى 60 محفزاً حكومياً مقدمة للشركات المتميزة، مما يشكل إضافة نوعية لما تقدمه حكومة دبي من دعم ورعاية لقطاع الأعمال في الإمارة».

جاء ذلك خلال ترؤسه (الاجتماع المرئي) الذي عقدته لجنة المحكمين صباح أمس بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة والعقيد عبد الصمد سليمان مستشار الجائزة والمقدم خالد إسماعيل أمين عام الجائزة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الداعمة للجائزة، للمصادقة على أسماء الشركات والعمال الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة للعام 2022، بعد الانتهاء من عمليات التقييم الذكي التي قام بها أكثر من 100 مقيم معتمد من قبل إدارة الجائزة.

ترحيب

وفي بداية الاجتماع رحب اللواء عبيد مهير بن سرور برئيس وأعضاء لجنة المحكمين، وتم استعراض إنجازات الجائزة من خلال فيلم توثيقي شرح أبرز المراحل التي مرت بها.

وقال : «سجلت «تقدير» في دورتها الخامسة نجاحات جديدة على طريق تحقيق تطلعاتها ببناء أفضل العلاقات بين الشركات والعمال وضمان حقوق وواجبات كل من الطرفين تجاه الطرف الآخر، بما يعود في نهاية المطاف بالفائدة على الطرفين بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام».

وأكد أن الجائزة أسهمت برفع الوعي بين الشركات والعمال حول ضرورة الارتقاء بمعايير التميز في القطاع العمالي، مما زاد أعداد المشاركين مقارنة بالدورة السابقة، حيث وصل عددهم إلى نحو 5000 شركة قدمت طلباتها، تأهل منها 360 شركة للمراحل النهائية بعد عمليات التصفية، للتنافس على الفوز بالجائزة.

إشادة

وأشاد رئيس الجائزة، بجهود لجنة المحكمين وتوجيهاتها السديدة، وجهود فريق المقيمين وفريق عمل الجائزة الذي يبذل جهوداً رائعة للوصول إلى هذه النتائج الطيبة.

وقدم العقيد عبد الصمد مستشار الجائزة عرضاً موجزاً أمام لجنة المحكمين ابتداءً من مراحل عمليات التقييم الذكية التي قام بها أكثر من 100 مقيم من جنسيات متعددة، وانتهاءً باختيار الشركات الفائزة.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالمصادقة على عمليات تقييم الشركات والعمال المتميزين، تمهيداً لرفعها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي راعي الجائزة للمصادقة عليها بشكلها النهائي. وعلى هذا الصعيد قال المقدم خالد إسماعيل الأمين العام للجائزة: «إن (تقدير) واصلت مسيرتها التصاعدية على طريق الارتقاء بالعلاقات بين العمال وأصحاب العمل وتسليط الأضواء على رحلة التميز في القطاع العمالي في دبي مما أهلها لتصبح واحدة من أبرز جوائز التميز على مستوى الدولة». وذكر الأمين العام للجائزة أن الحفل سيكون متميزاً بمضمونه وبحضور عدد من كبار المسؤولين من داخل وخارج الدولة.

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