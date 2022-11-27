عبدالله بن زايد ووزير خارجية الصومال يبحثان القضايا المشتركة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أبشر عمر جامع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

قضايا

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أبشر عمر جامع مؤكداً على العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والحرص على تعزيز مسارات التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهود السلام والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق.

من جانبه أكد الوزير الضيف تقديره لدعم دولة الإمارات المستمر للصومال وشعبه، معرباً عن تمنياته للدولة دوام التقدم والازدهار. كما أكد تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

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