مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يبحث برامج وأنشطة المؤسسة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» مواصلة المؤسسة مساعيها الدؤوبة لنقل رسالة الخير لدولة الإمارات وإمارة دبي إلى كافة أرجاء العالم، من خلال مد يد العون لمساعدة المجتمعات المحرومة والمنكوبة التي تعاني ندرة وتلوث المياه، وإبراز سمة العطاء الراسخة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على ترجمة الأهمية التي توليها دبي لتعزيز دور الابتكار والاستدامة في المساعي الدولية لمواجهة أزمة المياه العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، الثالث للعام 2022 تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي عقدته عن بعد برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس.

استعدادات

وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لحفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، وتهدف إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

كما ركز الاجتماع على تحضيرات «سقيا الإمارات» لحملتها الرمضانية السنوية، ومبادراتها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك القادم 2023، التي ستنظمها المؤسسة بالتعاون مع شركة مياه الشرب المعبأة «ماي دبي» ومختلف الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في الدولة، إضافة إلى بحث إطلاق تطبيق «سقيا الإمارات» الذكي على منصتي «أندرويد» و«آي أو إس»، بما يتيح التعرف إلى مشاريع ومبادرات المؤسسة، وأحدث مستجدات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه.

وتناول الاجتماع أيضاً المشاركة الناجحة لمؤسسة «سقيا الإمارات» في الدورة الرابعة والعشرین من معرض تكنولوجیا المیاه والطاقة والبیئة (ویتیكس) ودبي للطاقة الشمسیة 2022 الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي من 27 إلى 29 سبتمبر 2022.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز