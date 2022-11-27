مؤتمر الإمارات للأورام يبحث محاربة السرطان ورعاية المرضى

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة العاشرة لمؤتمر الإمارات للأورام (EOC-2022) تسليط الضوء على أبرز التطورات المتعلقة ببحوث السرطان والتعليم ورعاية المرضى والذي تستضيفه شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

ويمثل مؤتمر الإمارات للأورام EOC منصة رائدة في علم الأورام في دولة الإمارات تجمع الأطباء والجراحين والباحثين ومقدمي الرعاية الصحية وممثلي القطاع الصحي، بهدف تبادل الأفكار والمشاركة في بناء مستقبل رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرقت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر إلى العديد من الموضوعات التي شارك فيها عدد من أبرز المتحدثين الدوليين الذين ألقوا محاضرات وقدموا عروضاً مرئية للتعريف بالموضوعات التي شملت سرطان الثدي، والأورام الخبيثة الدموية، والرعاية التلطيفية المتخصصة التي تركز على تخفيف آلام المرضى، بالإضافة إلى سرطان الرئة، وعلم الأورام الإشعاعي، وعلم الأورام العصبي.

وقال الدكتور أفتاب أحمد بهاتي، طبيب استشاري - جراحة المسالك البولية في مستشفى توام التابع لشركة «صحة»: لقد أصبح مؤتمر الإمارات للأورام EOC اجتماعاً رائداً في علم الأورام في المنطقة إذ استهل بحضور 1200 مشارك فيما يتوقع حضور أكثر من 3500 مشارك في اليومين المقبلين.

جلسة

وقال البروفيسور هيني بوتا، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا: لقد أجريت مناقشات عن الحد من سرطان عنق الرحم على مستوى العالم، والرسالة الأولى والأهم أن التطعيم يمثل طريقة سهلة نسبياً للوقاية من هذا المرض.

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