«الإمارات للخدمات الصحية» تحصد جائزة أفضل جهة تطبق الابتكار الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات على جائزة أفضل جهة تطبق إطاراً لمستقبل الابتكار الرقمي 2022، وذلك خلال مؤتمر عقدته مؤسسة البيانات الدولية (IDC) في متحف المستقبل في دبي، استضافت خلاله أكثر من 200 من كبار قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء فوز المؤسسة عن منصة إدارة الابتكار الرقمي «أفكاري»، التي تعتبر من أبرز ركائز الرعاية الصحية المستخدمة من قبل موظفي المؤسسة والشركاء والعملاء لتطوير الأفكار واختبار النماذج الأولية، فضلاً عن دورها في تعزيز التحول الرقمي في المؤسسة.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة، أن الفوز بهذه الجائزة يعتبر استكمالاً لمسيرة التفوق والريادة في مجال تقديم أعلى معايير الخدمات على مستوى المتعاملين، وكذلك على مستوى الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، مشيرة إلى أن المؤسسة حريصة على غرس مبادئ ومفاهيم ممارسات الابتكار وفقاً لأفضل المعايير العالمية في كافة المستويات الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية، لتحقيق الارتقاء الحقيقي والنوعي للخدمات الرقمية والذكية.

وأضافت أن تحقيق المؤسسة خلال الفترة القليلة الماضية لحزمة من الجوائز المحلية والدولية، يعكس مستوى القيمة الابتكارية الصحية التي حققتها، ويسهم في تكريس موقعها الريادي كإحدى أبرز المؤسسات الصحية التي تعمل بشكل مستدام على تطوير أنظمة منهجية شاملة ومتكاملة لإدارة الابتكار، إلى جانب اهتمامها بقياس الأثر العائد على الابتكار، ووضع خطط للتطوير والتحسين المستمر لضمان الارتقاء النوعي المستدام.

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