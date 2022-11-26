جمارك دبي تفوز بـ"3" جوائز عالمية للابتكار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمارك دبي عن فوزها بثلاث جوائز عالمية رفيعة المستوى في مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية الخامس والثلاثين الذي أقيم في مدينة برمنغهام البريطانية مؤخراً.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الدائرة لصدارتها العالمية في مجال الابتكار الجمركي بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالحصول على الجوائز المحلية والعالمية في مجال الابداع والابتكار، حيث

وشارك في المؤتمر ممثلاً عن الدائرة كمتحدث رئيسي حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار وصاحب ابتكار طائرة الردع الذكية، والمهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني الذي قدم عرضاً عن دمج طائرة الردع الذكية بمنظومة سياج لحماية الحدود البحرية، وخالد الزرعوني أخصائي مركز الابتكار.

واستطاعت جمارك دبي الوصول إلى قمة مؤشر التصنيف البلاتيني الخاص بمنظمة الأفكار البريطانية بالدرجة الكاملة للعام الثالث عشر على التوالي متفوقة على معظم المؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في الجائزة والمؤتمر لعام 2022، كما فازت الدائرة أيضا بجائزتين متقدمتين من جوائز العام الحالي لابتكارها الجديد “طائرة الردع الذكية للتفتيش الجمركي الآمن” وهما جائزة المُقيِمين لأفضل ابتكار وجائزة المركز الثاني لفكرة العام عن فئة الابتكار.

كما استطاعت الدائرة أن تحقق المزيد من النجاح بوصول مبادرتها المتميزة "دوري الابتكار الأول" إلى أعلى مستوى في التميز العالمي بمجال مبادرات الابتكار متفوقة في هذا المجال على المؤسسات المشاركة في مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية الخامس والثلاثون والبالغ عددها 33 مؤسسة عالمية، ويُعد "دوري الابتكار الأول" الذي يعتبر أول مبادرة تدخل موسوعة أفضل الممارسات العالمية في مجال أدوات الابتكار وتوليد الأفكار.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن جهود تحفيز الابتكار في الدائرة قد أثمرت عن تحقيق إنجازات متواصلة في الحصول على أهم الجوائز العالمية للأفكار والابتكار، حيث تتابع جهود التطوير وصولاُ إلى تحويل هذه الأفكار إلى تطبيقات وابتكارات فعلية تُسهم في دعم القدرة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية لتيسير التجارة وحماية المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز