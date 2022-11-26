الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي تبحث التعاون مع مجلس النواب التشيكي في براغ

المصدر: وام

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عقد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة سعادة ميرة سلطان السويدي عضو المجموعة جلسة مباحثات مع نظرائهم أعضاء لجنة الاتحاد في مجلس النواب لجمهورية التشيك برئاسة سعادة فكتور فويتكو رئيس اللجنة وذلك في العاصمة براغ.

جرى خلال الجلسة بحث آلية التنسيق والتعاون حيال القضايا محل الاهتمام المشترك خلال المشاركة في اجتماعات وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي.

حضر الجلسة سعادة كل من مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، و الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس .. كما حضرها سعادة بيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الإمارات.

وأكدت جلسة المباحثات أهمية الزيارة التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية التشيك برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس والتي تم فيها استعراض متانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين مع رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في التشيك وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية الراهنة، فضلا عن بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون في المجالات الحيوية والتنموية التي تعود بالنفع على كلتا الدولتين وشعبيهما الصديقين.

و أثنى الجانبان خلال الجلسة على تطور العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب التشيكي، تنفيذا لمذكرة التفاهم والتعاون التي جرى توقيعها بين المجلسين وأكدا أهمية تعزيز هذه العلاقات في مجال العمل البرلماني خلال المشاركة في لجان الاتحاد البرلماني الدولي واجتماعاته الدورية والأنشطة التي يقيمها على مدار العام، لتبادل الخبرات ووجهات النظر بشأن الموضوعات المشتركة، ودعم الملفات التي تتبناها الدولتان في القضايا العالمية خاصة المناخية والطاقة والتعليمية والثقافية والتنموية.

وتطرقت الجلسة إلى الأدوار المهمة التي يقوم بها الشباب والمرأة في دولة الإمارات في مختلف القطاعات لاسيما العمل البرلماني و نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس البالغة 50%، الأمر الذي يؤكد دورها المتميز في القطاعات الحيوية في الدولة.

و رحب سعادة فكتور فويتكو رئيس لجنة الاتحاد البرلماني الدولي في مجلس النواب التشيكي بوفد المجلس الوطني الاتحادي، وأشاد بالعلاقات القائمة بين البلدين، ونشاط الشعبة البرلمانية خلال المشاركات المختلفة في الاتحاد، وأكد أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية خاصة

على صعيد أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، والدفع بعلاقات التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين في جميع المجالات إلى آفاق أرحب، مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



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