محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيس وزراء ماليزيا ورئيس سورينام

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده، وبعث سموه برقية تهنئة إلى أنور إبراهيم بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء ماليزيا، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس تشان سانتوخي، وبعث سموه برقية تهنئة إلى أنور إبراهيم.

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